Vídeo revoltante mostra entregador arremessando televisão por cima de portão no RJ; aparelho foi danificado Imagem: reprodução redes sociais

Um vídeo captado por imagens de uma câmera de segurança mostra o momento em que um entregador arremessa uma caixa por cima de um muro em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo a família, o produto se tratava de uma televisão de 24 polegadas, que foi danificada com a queda no quintal da residência.

Conforme informações do g1, o incidente ocorreu na última sexta-feira (8), às 10h.

De acordo com o texto, o coordenador de marketing Raphael Baez, de 43 anos, comprou a televisão em um site por R$ 699 e com o frete de R$ 31. A ideia era colocar o aparelho no quarto dos filhos de 5 e 8 anos.

O produto foi encontrado no chão da residência pela esposa Gláucia Baez, e um dos filhos do casal.

“Ah, o cara não fez isso, né? Ele quebrou a TV? Ele não jogou isso aí na quina. Não é possível que o entregador tenha feito isso. Cara, eu não tô acreditando. Gente, é surreal isso!”, disse Gláucia ao encontrar a TV jogada.

Assista ao vídeo que mostra o produto sendo arremessado por cima do muro, que chega a ‘quicar’:

Entregador avisou sobre a encomenda

Raphael informou que o entregador avisou que estava no local para realizar a entrega. Contudo, o comprador avisou que não estava no local, e que o vizinho estava autorizado a receber a caixa. Segundo ele, o entregador não chegou a chamar o vizinho.

Empresa enviará outro produto

O texto ainda informa que, após diversas tentativas, o coordenador de marketing conseguiu entrar em contato com a empresa e foi informado que um nova televisão seria entregue por outra transportadora.

