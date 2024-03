VÍDEO: Influencer flagra momento em que parte da janela de avião da Latam ‘desmonta’ em pleno voo e registro viraliza

Um influenciador flagrou o momento em que parte da janela de uum avião da Latam ‘desmonta’ em pleno voo e o registro acabou viralizando nas redes.

A situação foi captada pelo influenciador @viajandocomoluiz e compartilhado no Instagram nesta quarta-feira (13).

No vídeo, é possível ver que a moldura interna da janela acaba saindo, se tratando da parte de acrílico.

Recomendados

O momento foi captado em um avião A320 com destino para o aeroporto de Palmas.

Na postagem, ele escreveu: “Se você não entende de manutenção de aeronave não estregue o meu negócio”.

Ainda de acordo com as informações, se trata apenas de uma estrutura estética, que não muda em nada a segurança do voo.

No post, a Latam pediu mais detalhes sobre o ocorrido. Confira o registro que já conta com mais de 30 mil reproduções:

LEIA TAMBÉM: