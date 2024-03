Homem presencia morte misteriosa de sua mulher em voo: "achei que era brincadeira"

Um voo da American Airlines que seguia da República Dominicana para a Carolina do Norte (EUA), se transformou em uma tragédia repentina quando Stefanie Smith, uma mãe saudável de dois filhos, faleceu misteriosamente a bordo. Seu namorado, que estava ao seu lado, inicialmente pensou que ela estava apenas brincando, mas logo percebeu a gravidade da situação.

Choque a bordo

Stefanie Smith estava aproveitando um voo tranquilo com seu namorado quando, de repente, começou a passar mal. Seus olhos reviraram, e ela começou a ter convulsões, deixando todos a bordo chocados com a rápida deterioração de sua saúde.

Apesar dos esforços de um médico e uma enfermeira a bordo, Stefanie não resistiu. O avião foi desviado para as ilhas Turks e Caicos, onde ela foi levada às pressas para o hospital, mas infelizmente foi declarada morta. O que causou sua morte ainda é um mistério, já que sua família não tinha conhecimento de problemas de saúde e ela era uma frequentadora assídua da academia.

Luto e apoio

A família e amigos de Stefanie estão devastados com a perda repentina. Seu empregador, colegas e até mesmo estranhos demonstraram apoio à família, arrecadando fundos para seus dois filhos adolescentes através de uma campanha no GoFundMe. O impacto de sua partida é sentido não apenas por aqueles que a conheciam pessoalmente, mas também por passageiros que estavam a bordo do voo, demonstrando a profundidade da comoção causada por essa tragédia inesperada.