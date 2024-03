“Sensação de morte”, revela brasileiro que estava em voo da Latam que perdeu a altitude e deixou 50 feridos

Henrique Cidreira, designer de interiores que estava no voo da Latam na última segunda-feira (11), relatou como foi o incidente que deixou 50 feridos após uma perda de altitude súbita.

O brasileiro de 36 anos revelou ao g1 que viveu uma “sensação de morte”.

De acordo com o texto, o voo LA800 contava com 263 passageiros e nove tripulantes e fazia a rota entre Sydney e Santiago, com escala Auckland.

No trecho entre Austrália e a Nova Zelândia, o avião modelo Boeing 787 “despencou” rapidamente, segundo as palavras do rapaz, lançando pessoas no teto da cabine e depois no chão.

Segundo a companhia aérea, o que causou um incidente foi uma “forte movimentação”, que está sob investigação. O avião pousou em Auckland às 16h26 (0h26 em Brasília) na última segunda.

Ainda segundo a matéria, 50 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento, com 13 delas sendo encaminhadas ao hospital. Autoridades do do Chile e da Nova Zelândia irão investigar o incidente.

Brasileiro relata caos dentro do avião

O designer brasileiro que estava no voo relatou que ‘voou’ do assento quando o avião despencou. Após ser atirado para o alto, ele afirma que caiu no corredor entre as poltronas.

LEIA TAMBÉM: Nardoni e outros presos ‘ilustres’ deixam a cadeia na primeira saída temporária de 2024

“Em um piscar de olhos caí duas cadeiras para trás”, disse Henrique, que não usava cinto de segurança na hora do incidente. O texto ainda informa que a aeronave estava em ‘voo de cruzeiro’, onde o aviso de cintos de segurança geralmente fica apagado.

Com a queda súbita, o Cidreira relatou ter a impressão que o avião iria cair.

“A queda foi repentina, de repente as pessoas que estavam sem cinto foram lançadas para o ar, bateram no teto e então caíram. Muitas bateram a cabeça, se cortaram, havia gente sangrando, muito olho roxo, uma moça trincou duas costelas”.

Ele também relata que a situação foi bem rápida.

“Não durou nem cinco segundos. Foi algo muito repentino, demorou segundos, e então o avião estabilizou. Nesse momento, parecia que o avião estava desligado, porque ficou um silêncio, mas o voo continuou”.

"Sensação de morte", revela brasileiro que estava em voo da Latam que perdeu a altitude deixou 50 feridos Imagem: g1/reprodução

O que disse a Latam

Segundo a companhia aérea, nenhum dos 13 feridos levados ao hospital corre risco de morte. Entre os feridos estão três membros da tripulação e 10 passageiros, sendo dois brasileiros, um francês, quatro australianos, um chileno e dois neozelandeses.

A companhia não informou o estado de saúde dos hospitalizados, mas relatou que a maioria já recebeu alta.

Um tripulante e um passageiro está com “lesões que exigem mais atenção, mas sem risco”, mas ele não é brasileiro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Menina tem pescoço cortado por linha de cerol enquanto andava de bicicleta

⋅ Receita antecipa liberação de programa gerador do IR 2024

⋅ Mulher tem prisão decretada após aplicar mais de 20 golpes fingindo ser advogada