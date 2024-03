Nardoni e outros presos ‘ilustres’ deixam a cadeia na primeira saída temporária de 2024

Nesta terça-feira, dia 12 de março, milhares de presos que cumprem pena no regime semiaberto devem deixar os presídios paulistas para cumprir a primeira saída temporária de 2024. Prevista em lei, essa medida é parte do processo de ressocialização dos pesos.

Conforme publicado pelo G1, alguns nomes conhecidos estão entre os presos que devem ser beneficiados com a saída temporária. Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Gil Rugai e Lindemberg Alves atualmente cumprem pena na região do Vale do Paraíba e devem deixar a Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado logo nas primeiras horas do dia. A previsão é que os presos beneficiados com a “saidinha” retornem ao presídio no dia 18 de março.

Apesar da confirmação dos presos “ilustres” entre os beneficiados pela medida, a Secretaria da Administração Penitenciária não revelou o número total de beneficiados. Vale lembrar que a medida em questão é um benefício concedido pela Justiça durante o cumprimento da pena e deve ser utilizado para promover a ressocialização dos presos com o mundo externo. A medida prevê quatro saídas temporárias por ano.

Para 2024, as saídas acontecem nos meses de março, junho, setembro e dezembro, sendo a última na época das festas de final de ano.

Menos tempo fora da prisão

Apesar de estar entre os beneficiados pela medida, Alexandre Nardoni, preso pela morte da filha Isabella Nardoni, não deverá aproveitar os sete dias fora da prisão. Segundo informações do G1, ele só permanecerá 5 dias fora da cadeia.

Em fevereiro deste ano, o preso fez um pedido à Justiça para poder utilizar dois dias da saída temporária de forma antecipada. Ele fez a solicitação para poder acompanhar o velório de sua mãe, que faleceu na capital paulista.

Sua defesa argumentou dizendo que a medida era necessária para ele “poder se despedir adequadamente da mãe, além de apoiar e ser apoiado pelos familiares”. Com o aceite, dois dias da saída temporária foram antecipados para fevereiro. Segundo informações, o comparecimento de presos a velório de parentes próximos está previsto na Lei de Execução Penal.

Por conta da alteração na quantidade de dias da “saidinha”, Nardoni só deixará a prisão no dia 14 de março, retornando com os demais presos no dia 18 de março.

