Mãe de Isabella Nardoni fala sobre as regalias de Anna Carolina Jatobá fora da prisão: ‘Vida de luxo no aberto’

Recentemente detalhes da vida de luxos e regalias de Anna Carolina Jatobá fora da cadeia foram publicados. Sentenciada a 26 anos e oito meses de prisão pela morte da enteada, Isabella Nardoni, a condenada passou a cumprir pena no regime aberto desde junho de 2023, mas as constantes liberdades concedidas a ela pela Justiça estão gerando uma onda de revolta.

Segundo publicado pelo Metrópoles, quem não se calou diante das revelações foi Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, que se mostrou completamente indignada com as regalias concedidas à Anna Jatobá. Ela expressou seus sentimentos durante uma entrevista com o jornalista Ullisses Campbell, do portal O Globo.

As falas de Ana Carolina Oliveira foram feitas após a divulgação de reportagens mostrando que a vida de Anna Jatobá é bem diferente da esperada para presos que cumprem pena no regime aberto. Pelas normas, ela deveria trabalhar todos os dias e permanecer em casa aos finais de semana e feriados. Além disso, a condenada deveria respeitar um toque de recolher entre as 20h e 6h.

No entanto, ela recebeu autorização especial para passar 30 dias de férias em um condomínio de luxo no Guarujá em dezembro; participar da formatura de seu filho mais velho após as 21h; e recentemente para ser madrinha de casamento da afilhada no próximo mês.

“Não tenho como expressar minha indignação por tudo que estou passando novamente. Eu sabia que essa hora iria chegar, mas a gente nunca espera que seja tão rápido”, declarou Ana Carolina Oliveira.

Revolta e indignação

Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, madrasta e pai de Isabella Nardoni, foram condenados a prisão pela morte da menina. Enquanto Ana Jatobá cumpre pena no regime aberto desde junho de 2023, Nardoni segue cumprindo sua pena no regime semiaberto e tenta conquistar a progressão para o regime aberto.

No entanto, para Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella a situação é revoltante principalmente pela postura da Justiça ao acatar os pedidos de Jatobá para exceções durante o regime aberto.

“Parece que foi ontem que minha filha foi assassinada. Hoje eles estão soltos; ele no regime semiaberto, e ela vivendo vida boa de luxo no aberto. Fico revoltada porque ela ainda está pagando pena, mas goza dos mesmos prazeres das pessoas que nunca cometeram crimes”, declarou a mãe de Isabella.

Segundo ela, o sentimento é de revolta e se estende não somente aos benefícios concedidos à condenada, mas também as atitudes da mulher no período desde que passou a cumprir a pena no regime aberto.

“Ela teve a capacidade e a falta de vergonha na cara de visitar o túmulo da minha filha. Como assim? Isso é uma provocação de extremo mau gosto. O cúmulo da falta de respeito com a Isabella e comigo”.

“O cemitério é um espaço público. Qualquer pessoa pode visitar o túmulo da minha filha, ela não precisaria da minha permissão. Esperava que essa mulher tivesse o mínimo de bom senso e nunca fosse até lá. Mas como esperar bom senso de uma pessoa que teve a capacidade de cometer um crime desses?”, finaliza.

