Mulher tem prisão decretada após aplicar mais de 20 golpes fingindo ser advogada

Uma mulher de 32 anos foi presa em Fortaleza sob a suspeita de aplicar golpes ao se passar por uma advogada. Segundo informações publicadas pelo G1, a prisão foi efetuada no momento em que ela cobrava dinheiro de uma das vítimas em um estabelecimento comercial da cidade.

Segundo a publicação, além dela um homem de 31 anos, companheiro da suspeita, foi preso. Ele já possui ficha criminal por tráfico e associação para o tráfico, corrupção de menores e roubo. Os dois foram autuados em flagrante pelos crimes de estelionato e identidade falsa.

Ainda conforme a reportagem, duas das vítimas da mulher se pronunciaram sobre a ação da suspeita e relataram como ela costumava agir. Para conquistar a confiança, ela se apresentava como advogada especialista em casos trabalhistas e previdenciários, depois pedia dinheiro para os clientes e sumia. Ao todo, estima-se que ela tenha feito ao menos 20 vítimas.

A primeira vítima relatou ter buscado por orientação jurídica com a falsa advogada em setembro de 2023 após ser demitida de um emprego. “Fui acusado de roubo injustamente e fizeram eu pedir minhas contas, sem justa causa. Uma colega dela, que trabalhava na empresa, disse que conhecia uma advogada”.

Para conquistar a confiança da vítima, a mulher apresentou uma carteira da OAB do Estado do Ceará e pediu um valor inicial de R$1320 para dar entrada no processo. Depois disso ela passou a evitar os contatos do cliente e chegou a enviar documentos modificados para o suposto cliente. Após cinco meses sem respostas concretas, a vítima buscou por outro advogado que estranhou a situação e identificou o golpe.

Junto com a polícia, a vítima montou uma emboscada para flagrar a falsa advogada em ação, ocasionando em sua prisão.

Processos inexistentes e documentações adulteradas

A segunda vítima teve um caminho um pouco diferente para chegar à falsa advogada. Após diversos diagnósticos clínicos, o homem buscou os serviços jurídicos na esperança de entrar com o pedido de aposentadoria por invalidez. Ele foi indicado por uma amiga e entrou em contato com a advogada, que seguiu de forma semelhante à relatada pela primeira vítima.

O golpe também foi descoberto após ele buscar por apoio de outro advogado. Neste caso, ele acabou perdendo o valor de R$150, que teriam sido utilizados para a solicitação de um laudo médico.

Segundo Hélder Cavalcante, advogado que está cuidando e alguns casos, pelo menos 20 pessoas foram vítimas da mesma mulher. Até o momento não foi divulgado o número total de vítimas.

