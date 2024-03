Menina tem pescoço cortado por linha de cerol enquanto andava de bicicleta

Linhas com cerol foram proibidas (Reprodução)

Uma menina de oito anos está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital 33 de Outubro, em Mogi Mirim, interior de São Paulo, após ter o pescoço cortado por uma linha com cerol enquanto andava de bicicleta, no último sábado.

A menina passeava de bicicleta e ia visitar parentes que moram na rua atrás da sua casa quando foi atingida pela linha com cerol e sofreu um corte profundo na região do pescoço, perdendo muito sangue. Os vizinhos que presenciaram o incidente correram para prestar os primeiros socorros e chamar seu pai, que encontrou a filha pálida e ensangüentada.

Ela foi imediatamente levada para o hospital e está internada em estado grave e se submeteu nesta segunda-feira a uma tomografia computadorizada para avaliar a extensão dos danos causados pela linha com cortante, também conhecida como ‘chilena’ por quem gosta de pipas.

O uso de cerol em linhas para empinar pipas foi proibido por projeto de lei aprovado no mês passado na Câmara dos Deputados. O projeto prevê multa e prisão de até três anos para quem for flagrado utilizando linhas de pipa com cerol. O estabelecimento que comercializa o produto pode ter o alvará cassado, além da pena de reclusão para os proprietários.

A nova lei pretende proibir em todo o país a comercialização e uso de cortante entre os amantes das pipas, com exceção de competições em ambientes controlados.