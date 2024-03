Com medo do divórcio, brasileiro mata a esposa e sua filha no Japão

Informações divulgadas pela polícia japonesa revelam que o brasileiro Anderson Barbosa, acusado de matar sua esposa e a filha, teria confessado o crime para um amigo. Segundo publicado pelo G1, o caso ocorreu no ano de 2022 e, inicialmente, Anderson confessou somente a morte de sua esposa.

As novas informações foram disponibilizadas depois que parte do inquérito foi divulgado pela polícia japonesa. Em uma ligação telefônica realizada no dia 22 de agosto de 2022, Anderson teria confessado a um amigo que tirou a vida da filha.

“Bati na esposa e acabei matando. Sem mãe seria muito triste e acabei matando a filha também”, teria afirmado o brasileiro em conversa com um amigo.

Relembre o caso

Anderson é acusado de assassinar sua esposa Manami Aramaki, de 29 anos, e a filha do casal, Lily, de 3 anos. Ele foi preso em julho de 2023 e segue aguardando julgamento. No Brasil, ele é réu pelas mortes em denúncia feita pelo Ministério Público Federal. Enquanto isso, a investigação da polícia japonesa também era realizada.

Conforme as informações, a motivação para o crime foi o fato de Anderson temer que a esposa pedisse a separação, ocasionando na perda de seu direito de residir no Japão. Segundo a polícia, Manami chegou a manifestar o desejo de se divorciar por meio de mensagens enviadas a amigos.

Tanto Manami quanto Lily foram mortas a facadas e a versão inicial apresentada pelo homem foi de que a esposa teria tirado a vida de sua filha e ele, em um momento de raiva, a teria matado. No entanto, após a conclusão da perícia, a polícia japonesa determinou que a mãe morreu antes da filha.

As vítimas foram encontradas no apartamento do casal em 24 de agosto de 2022. Segundo a primeira versão apresentada pelo advogado de Anderson, ele teria encontrado a esposa e a filha mortas ao chegar do trabalho e decidiu fugir do Japão por medo. Ele foi encontrado em São Paulo, quase um ano após o crime.

Conforme um acordo de cooperação jurídica, foi determinado que ele deveria permanecer preso no Brasil e ser julgado pela Justiça Federal.

