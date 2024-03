Influenciador brasileiro tem fotos roubadas e usadas em golpes aplicados na Austrália

Ike Levy, ex-marido da cantora Luciana Mello, passou por uma situação complicada nos últimos tempos. O influenciador e fotógrafo teve suas fotos retiradas das redes sociais e utilizadas na aplicação de um golpe milionário aplicado na Austrália.

Segundo uma publicação feita pelo O Globo, as imagens de Ike eram utilizadas para os golpistas se passarem pelo “personagem” Franklin Edward, um “suposto engenheiro americano” que seduzia e induzia as vítimas a enviarem altas quantias de dinheiro para sua conta.

Além do personagem Franklin Edward, os golpistas também criaram outros nomes e enredos para se apresentar às vítimas, todos utilizando a imagem do fotógrafo. Carlos Michaelson, Mark Hillary e Mark Dugan eram outros nomes usados por eles no golpe em questão.

A reportagem também revela que uma série de denúncias fez com que a Meta, empresa responsável pelo Facebook e Instagram, tirasse do ar as contas associadas ao golpe para evitar que novas vítimas fossem atingidas.

Entenda o golpe

O perfil buscado pelos golpistas neste caso em específico era composto por mulheres com mais de 50 anos, frequentadoras de páginas de redes sociais dedicadas a animais. O suposto homem se apresentava como sendo viúvo ou divorciado, trazendo sempre circunstâncias trágicas para conquistar a simpatia da vítima. A situação começa a ficar estranha quando o golpista afirma ser dono de um patrimônio significativo, mas diz estar passando por problemas financeiros temporários e pede auxílio para as vítimas.

Marilyn Ayres, uma aposentada de 70 anos, foi uma das mulheres vítimas do golpe. Ela chegou a fazer 32 depósitos de US$181.540 em bitcoins em uma suposta conta no nome de Franklin Edwards, além disso, ela também usou mais 10 mil dólares na compra de vale-presentes da Apple.

A aproximação aconteceu depois que o golpista interagiu com ela após uma publicação feita em maio de 2023. Na ocasião, ele se apresentou como sendo um engenheiro residente em Chicago e disse ter se sentido “tocado” por uma publicação de Marilyn sobre gatos resgatados na guerra da Ucrânia. A conversa avançou e, a pedidos do golpista, passou a acontecer por aplicativos de mensagens criptografadas.

Para ganhar a simpatia da vítima, ele afirmou ter perdido a esposa e a filha em um acidente de carro há oito anos, e após meses de conversa disse que sua conta bancária foi penhorada pelo governo, pedindo a aposentada o auxílio para o pagamento da dívida em seu nome para que ele voltasse a ter acesso ao dinheiro. Neste processo, ele chegou a enviar documentações falsas para tentar validar sua história.

Segundo a publicação, Marilyn precisou ser internada em uma clínica de saúde mental após o ocorrido.

