TikToker é preso após tentar matar a ex-namorada a facadas

Kaick Felix, um TikToker com mais de 620 mil seguidores em seu perfil, foi preso após invadir a casa da ex-namorada e dar ao menos 10 facadas na jovem. Segundo informações do O Globo, ele foi preso em flagrante no município de Itatiba, interior de São Paulo, no início da noite da última sexta-feira, dia 08 de março.

Em nota enviada à publicação, a Secretaria de Segurança Pública declarou que o homem já estava judicialmente proibido de se aproximar da ex-companheira. A proibição ocorreu devido a uma medida protetiva de urgência expedida pela Justiça que impedia Kaick de se aproximar ou ter contato com a vítima.

Segundo as informações, a jovem, de 20 anos, foi ferida nas costas, braço, perna, nuca, pescoço e perto da axila. Ela foi encaminhada ao hospital onde recebeu atendimento médico e prestou depoimento à Polícia Civil. Todo ataque foi registrado pelas câmeras de segurança do local e serão analisadas pela polícia no processo de investigação.

Tentativa de fuga

Após esfaquear a ex-namorada, Kaick ainda tentou fugir do local do crime. Ele teria pulado um dos muros da residência, mas foi localizado por agentes da Guarda Civil Municipal e preso em flagrante por tentativa de homicídio.

No processo, o caso foi registrado como “violência doméstica, descumprimento de medida protetiva de urgência e tentativa de feminicídio”.

Com a prisão do influenciador, suas redes sociais foram fechadas e o conteúdo, antes amplamente divulgado, passou a ser privado. Kaick produzia conteúdos voltado para mulheres jovens, nos quais elogiava as seguidoras e demonstrava se interessar por elas ao “interagir” por meio de suas publicações.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da ex-companheira de Kaick, bem como novos esclarecimentos sobre o caso, que tramita sob sigilo.

