Brigadeirão envenenado: áudio revela que suspeita ameaçou matar os próprios filhos

Cigana Suyany Breschak, de 28 anos, suspeita de ajudar jovem a matar o namorado, teve prisão mantida no RJ

Suspeita de ser a mandante do caso que levou à morte do empresário Luiz Marcelo Ormond após ingerir um brigadeirão envenenado, a cigana Suyany Breschak também teria feito ameaças ao ex-marido. Segundo publicado pelo UOL, em um áudio ela firma que mataria os filhos caso o ex não voltasse para ela.

ANÚNCIO

Conforme a reportagem, o áudio em questão foi enviado para a mãe do ex-marido de Suyany depois que a polícia localizou o corpo do empresário morto. Suyany e Orlando Ianovich Neto tiveram um relacionamento de 12 anos que acabou em 2023. Juntos, eles são pais de duas crianças, de 6 e 9 anos.

A ameaça contra a vida das crianças foi recebida por Doroti Ianovich, mãe de Orlando, no dia 25 de maio, apenas cinco dias depois que o corpo de Luiz Ormond foi encontrado. No áudio, a mulher está visivelmente alterada e em meio a gritos e choro ameaça tirar a vida dos filhos caso o ex-marido não retome o relacionamento do casal.

“Volta para casa, pelo amor de Deus, eu acabei de pedir veneno. Vou colocar veneno na comida dos meus filhos, eu estando dando para eles, estou fazendo. Eu vou tomar veneno, eu vou dar veneno para eles. Volta para casa agora, eu te amo, pelo amor de Deus. Volta para mim”.

Denúncia registrada

Segundo a reportagem, foi Natasha Ianovich, irmã do ex-marido de Suyany e tia das crianças, que registrou um termo circunstanciado de ocorrência contra a cigana. Ela fez a denúncia sobre as ameaças e afirmou temer pela vida das crianças.

A denúncia foi registrada no dia 26 de maio, três dias antes de Suyany ser presa por suspeita de participação na morte do empresário Luiz Ormond. Conforme a publicação, o advogado de defesa da cigana não se pronunciou sobre o caso referente ao áudio.

Leia também: Brigadeirão envenenado: psicóloga mandou carta para namorado traído e alegou que foi ‘coagida sob ameaça’