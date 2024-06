Idoso matou adolescente e jogou corpo em poço depois que ex exigiu que ele encerrasse namoro

Anna Carolina Silva, de 15 anos, foi morta e jogada em poço, em Planaltina, no Entorno do DF

A Polícia Civil segue investigando a morte da adolescente Anna Carolina Silva, de 15 anos, em Planaltina, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal. A garota foi encontrada em um poço com os seios, uma das pernas e uma das mãos cortados. Um idoso de 63 anos foi preso, confessou o crime e disse que estava sendo ameaçado pela garota, com quem mantinha um relacionamento há 40 dias. Porém, segundo a investigação, ele tentou mandar a vítima embora, a mando da ex-mulher, e ela se recusava e exigia bens.

O idoso já estava divorciado da ex-companheira, mas, ainda assim, acatou o pedido dela que esse namoro fosse encerrado. Foi quando ele teria pedido para Anna ir embora da casa, mas ela teria se recusado. Assim, ele aproveitou um momento em que ela estaria sob efeito de drogas e dormia em um sofá para atacá-la, segundo o delegado Humberto Soares.

Ele a esfaqueou, mutilou e depois jogou em um poço no quintal. Na tentativa de esconder o cadáver, construiu a parte de cima da cisterna. “Demonstra que na situação ele estava com muita raiva. Ele tentou se livrar do corpo jogando em um buraco que estava aberto no quintal. Como ele tinha experiência com obras, comprou materiais de construção e construiu a cisterna”, contou o delegado ao site G1.

Anna passou 10 dias desaparecida, mas foi achada morta no último dia 6 de junho. O corpo já estava em estado avançado de decomposição, mas familiares estiveram no local e fizeram o reconhecimento por meio de tatuagens que a garota tinha.

O idoso passou a ser procurado e foi localizado quando seguia para a cidade de Sobradinho, no Distrito Federal. Inicialmente o homem negou o crime, mas acabou confessando ao prestar depoimento.

Ele foi indiciado por homicídio e ocultação de cadáver. Como o nome dele não foi revelado, não foi possível localizar a defesa até a publicação desta reportagem.