Suspeitos alugam sala, acessam cofre de loja e furtam 100 armas no DF

Uma loja de armas foi furtada em Ceilândia, Distrito Federal, no último sábado (8), por volta das 8h. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos levaram 100 armas após acessarem o cofre do comércio a partir de furos na parede. O furto só foi notificado à polícia na última segunda-feira (10).

Entenda como aconteceu

Os suspeitos alugaram uma sala próxima a loja de armamentos e fizeram buracos na parede para acessar o local. De acordo com a polícia, 100 armas foram levadas, 60 delas de groso calibre. Segundo o g1, o proprietário da loja não quis que manifestar. Nenhuma arma foi recuperada até o momento.

Segundo investigações, a loja não possui alarmes e as câmeras de segurança foram levadas durante a ação. O equipamento não possuía sistema de ‘nuvem’, que permite acesso às imagens remotamente. A Polícia Civil não possui imagens do crime.

Quem notificou o crime foi a imobiliária proprietária do local, que informou às 8h20 da manhã que o espaço havia sido arrombado. O comércio havia sido fechado sexta-feira às 11h, segundo relatos.

Ainda segundo a imobiliária, o local ao lado da loja de armas foi alugado a pouco tempo. A Polícia Civil fez a perícia do espaço e as investigações continuam.

Homem morre eletrocutado no RJ após tentar furtar cabos elétricos; corpo ficou pendurado nos fios

Um morreu morreu eletrocutado em Santa Teresa, centro do Rio de Janeiro, ao tentar furtar cabos. O caso aconteceu durante esta madrugada (12) na Rua Almirante Alexandrino.

Após o ocorrido, o corpo ficou pendurado no fio em virtude da descarga elétrica. Veja as imagens a seguir.

Segundo o g1, ele homem tentava furtar os fios quando se desequilibrou, recebeu o choque e ficou pendurado cerca de 6 metros do chão.

De acordo com a Polícia Militar, PMs do 5º BPM foram acionados para averiguar a ocorrência de furtos de fios. O comando da unidade informou que o homem que sofreu a descarga elétrica morreu no local.

O caso foi registrado na 7ª DP. A Polícia Civil informou que realizou uma perícia no local e irá apurar as causas da morte.