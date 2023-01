Mulher é flagrada limpando janela do lado de fora de 12º andar sem proteção; vídeo Reprodução - Instagram - Notícias Telemundo

Esta é a típica situação que em nenhuma hipótese deve ser reproduzida, devido ao risco de acidente que pode causar. E, para quem está curioso, trata-se de um vídeo que viralizou nas redes sociais no qual uma mulher é flagrada limpando a janela de um apartamento, do lado de fora, sem proteção, no 12º andar de um prédio. O fato ocorreu na cidade de Medellín, na Colômbia.

Ao analisar o registro, que em apenas uma hora de publicação no Instagram já soma mais de 7 mil curtidas, é possível ver como a mulher, cuja identidade não foi revelada, realiza seu processo de limpeza, tranquilamente, mesmo sem contar com um equipamento de segurança.

Na gravação, pode-se conferir ainda o momento em que ela olha para trás, o que indica que possivelmente percebeu que estava sendo registrada.

Por fim, apesar de todos os riscos, a situação aparentemente terminou bem e a mulher conseguiu retornar para dentro do imóvel. Ficou curioso e quer ver este registro que repercutiu na internet? Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

