Noiva pede divórcio um dia depois do casamento após ser ‘humilhada’ pelo noivo

Uma noiva conta que decidiu pedir a separação de seu companheiro após se sentir humilhada por uma atitude dele durante a festa de casamento. Segundo relato, o homem fez a única coisa que ela pediu a ele para não fazer.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher enviou seu desabafo para uma coluna de conselhos, onde pediu ajuda e uma outra visão sobre seu caso.

De forma anônima, ela conta que casou pouco tempo antes do Natal e está aguardando o desenrolar do divórcio antes do final de janeiro.

“Eu nunca tive o sonho de casar, mas também não era contra. Quando meu namorado me pediu em casamento em 2020 eu decidi ir em frente e organizar o casamento”, explica.

“Nós assumimos as contas em meio a meio, assim como as tarefas. A única coisa que eu exigi foi que ele não esfregasse o bolo de casamento no meu rosto durante a recepção”, revela a noiva.

Ele foi além

Segundo a noiva, o parceiro atendeu ao seu pedido de uma certa forma, mas a decisão dele foi bem pior.

“Ele me conhece bem e não esfregou o bolo em mim, mas me pegou pela nuca e enfiou minha cabeça no bolo de casamento. Isso tudo foi planejado com antecedência já que eu fiquei sabendo, depois, que tinham diversos cupcakes como reserva para o bolo destruído”, conta.

“No dia seguinte eu disse a ele que nosso casamento tinha terminado e estou relativamente bem com isso. Desde então recebi diversas mensagens de familiares dizendo que eu deveria dar uma segunda chance a ele”.

Leia também: Casal revela um bom motivo para não enviar convites de casamento via e-mail

“Eles me dizem que eu o amo, mas não consigo sentir isso nesse momento. Eu não quero voltar atrás, mas todos estão confiantes de que estou cometendo um grande erro na minha vida e comecei a me perguntar se estou agindo errado”, finaliza.

Em resposta, ela recebeu palavras de apoio: “Todos acham que você está cometendo um erro, mas não são eles que precisam acordar todos os dias ao lado de um homem cujo comportamento foi agressivo e desnecessário”.

“Ele te deu um sinal de alerta claro sobre não respeitar você e seus limites”, finalizou a colunista.