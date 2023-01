Casal revela um bom motivo para não enviar convites de casamento via e-mail

Um casal acabou descobrindo da pior forma possível um dos principais motivos para evitar o envio de convites de casamento via e-mail. Segundo relato, feito por um amigo dos noivos no Reddit, eles foram surpreendidos com a presença de convidados indesejados em sua celebração.

Contando a história de seus amigos, uma jovem revela que recentemente descobriu um bom motivo para não enviar os convites de casamento pela internet depois que o pai do noivo decidiu convidar parte da família por conta própria.

“Um casal de amigos meus do grupo de teatro se casou meses atrás. Eles estão juntos há anos e os conheço bem, então decidi comparecer ao casamento. Além disso, a festa foi em um espaço divertido onde os convidados puderam aproveitar diversos jogos de tabuleiro tornando a recepção ainda mais única”.

“Um dia antes do casamento eu participei de uma peça com parte do grupo, incluindo uma das madrinhas do casamento. Quando a encontrei, perguntei a ela se estava tudo pronto para o casamento, e foi aí que ela revelou a verde”, explica.

“O pai do noivo, que não tem um bom relacionamento com eles, encaminhou o convite de casamento (que foi enviado por e-mail para todos os convidados) para uma grande parte da família que não foi originalmente convidada pelo noivo”.

Todos decidiram aparecer para o casamento

Continuando com o relato sobre o casamento de seu amigo, a jovem revela que os noivos ficaram extremamente preocupados com a presença dos convidados extra, principalmente porque o local escolhido para a celebração e recepção não teria espaço para acomodar a todos.

“O pai dele disse que todos já estavam na cidade e que iriam ao casamento de toda forma. Então a madrinha me garantiu que eles iriam apenas ignorar toda essa parte da família”.

“No dia do casamento, pouco tempo depois da cerimônia começar, um grupo chegou atrasado e fez bastante barulho para se sentar enquanto procurava por lugares vagos. Era a parte da família que originalmente não foi convidada pelos noivos”.

“Na recepção, eles agiram de forma rude e egoísta, não se envolveram nas dinâmicas, não confraternizaram com os demais convidados e também furaram a fila da comida diversas vezes para garantir tudo o que queriam antes dos demais. Apesar disso, os noivos permaneceram tranquilos e os ignoraram o tempo todo, o que prova que são atores incríveis”, finaliza o jovem.

Apesar do alerta sobre o envio de convites por e-mail, os comentaristas do Reddit afirmam que o pai do noivo teria achado uma forma de fazer os convites chegarem à família mesmo se fossem impressos.

“Ele provavelmente daria um outro jeito de entregar o convite, seja por telefone, foto ou até mesmo imprimindo cópias não autorizadas e enviando via correios”, comentou uma pessoa.

“Convites impressos também não impedem convidados indesejados. Mesmo sabendo que meu casamento era sem filhos, meus primos trouxeram duas crianças, que nem são seus filhos, para o meu casamento”, comentou outra.