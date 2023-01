Noiva é forçada a mudar os planos do casamento já que o noivo não tem padrinhos

Um caso recentemente compartilhado no Reddit está causando uma grande comoção entre os usuários da plataforma. Publicado no tópico “Wedding Shaming”, o relato deixou diversas pessoas preocupadas até mesmo com a integridade física da noiva.

De forma anônima uma mulher, que conhece os noivos, decidiu compartilhar a história para buscar maneiras de entender a postura da noiva e até mesmo de tentar ajudá-la.

Segundo ela, o noivo, um ex-amigo de seu marido, tem um temperamento desagradável que afastou todos seus familiares e amigos, o deixando sem ninguém para apoiá-lo no dia do casamento.

“Este ex-amigo do meu marido vai se casar com sua noiva em julho. Eles estão em um relacionamento de 9 anos e repleto de altos e baixos. Nesse tempo eles terminaram umas 12 vezes e chegaram a ter três brigas em que foi necessário envolver a polícia”.

“Quando conheci meu marido, eles ainda eram amigos então eu acabei me aproximando da namorada dele e ela costumava desabafar comigo sobre as confusões causadas por ele. Os conselhos que dei a ela foram o motivo determinante para que meu marido e o amigo rompessem a amizade de vez”.

Ela foi forçada a mudar o casamento

Seguindo com sua história, a mulher conta que a amizade de seu marido com o noivo já estava desgastada há muito tempo, então o rompimento foi algo esperado.

“O noivo perseguiu todos seus amigos homens e os afastou completamente. Existem outros fatores que colaboraram com isso, mas não são relevantes para a história neste momento”.

“Quando estavam planejando o casamento, a noiva tinha cinco madrinhas e o noivo nenhum padrinho. Ela chegou ao ponto de ligar para os antigos amigos dele e implorar para alguém o representar no casamento, todos se recusaram”.

“Eles agora inventaram que o local onde se casariam cancelou a reserva sem explicação e que terão que abrir mão de seu casamento dos sonhos, para uma celebração no cartório somente com eles e a filha do noivo”, conta a mulher.

Para os usuários, o relato todo é extremamente preocupante: “A noiva precisa entender que isso é um sinal para sair correndo deste relacionamento”.

“Isso é triste, não entendo os motivos da noiva continuar esse relacionamento com um homem tóxico”, comentou outra pessoa.

“Esse casamento não vai durar ou, se durar, será repleto de toxicidade”, finalizou uma terceira.