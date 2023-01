Casal discute após a esposa exigir a divisão do bônus salarial do marido

Um homem está inconformado com a atitude de sua esposa ao descobrir que ele recebeu um bônus salarial por desempenho. Segundo relato, feito por ele no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mulher está exigindo ficar com metade do valor recebido pelo companheiro.

Sem se identificar, o homem conta que anualmente sua empresa paga um “bônus por desempenho” aos funcionários. O pagamento, feito na época do Natal, acabou “estragando” as festas de fim de ano após deixar a relação do casal tensa.

Conforme relato do homem, todos os anos sua esposa recebe dos pais uma boa quantia em dinheiro como presente de Natal, por este motivo ela nunca mencionou nada sobre dividir o bônus dele entre os dois.

No entanto, as coisas foram diferentes neste ano quando ela recebeu um valor bem menor do que o esperado e agora está dizendo que “é justo ele dividir o bônus com ela”.

“Os pais da minha esposa sempre a presenteiam com uma quantia em dinheiro no Natal, o valor depende muito da condição financeira deles no momento, então neste ano, que estão mais apertados, ela recebeu uma quantia menor”.

Ela exigiu parte do bônus dele

Seguindo com seu relato, o homem conta que ao neste ano o valor recebido pela companheira não chegou a 1 décimo do valor de seu bônus, sendo que normalmente corresponde a um valor aproximado da quantia recebida por ele.

“Eu costumo receber um bônus por desempenho na época do Natal e sempre fomos de acordo com o fato de que estes valores seriam para gastos pessoais independentes, mantendo-os separados do restante das nossas finanças”, explica.

“Como fui promovido recentemente eu acabei tendo um aumento no valor do meu bônus e ao compartilhar a novidade com minha esposa ela disse que deveríamos pegar e dividir esse valor igualmente entre os dois”.

Leia também: Internauta recebe críticas após ter ganhado promoção no trabalho e esconder do namorado

“Eu recusei porque nós já temos nosso acordo sobre o bônus de Natal, além disso, quando eu também recebi um valor extremamente baixo por dificuldades da empresa, ela não dividiu a alta quantia dela comigo”, explica.

Desde então o casal se viu em diversas brigas por conta dessa questão, o que pouco a pouco está desgastando o relacionamento.

Para os usuários do Reddit, ele deveria considerar dividir o bônus já que a esposa é responsável por manter a casa enquanto ele trabalha e não tem renda própria.

“Os pais que ficam em casa, como é o caso da sua esposa, devem ter acesso a tudo já que trabalham para sua própria casa”, comentou uma pessoa.

“Se um casal divide finanças, os dois devem receber o mesmo dinheiro para gastar com coisas individuais depois que todas as contas forem pagas”, comentou outra.