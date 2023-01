Internauta recebe críticas após ter ganhado promoção no trabalho e esconder do namorado (Reprodução/Pixabay - Adam Radosavljevic)

Um usuário do Reddit, de gênero não especificado, usou a plataforma nesta terça-feira (10) para relatar um episódio em que omitiu sua promoção de trabalho do namorado e questionou outros redditors se agiu errado. Ao terminar o relato, houve diversas críticas em relação à sua escolha.

“Consegui meu primeiro emprego no final de 2021 em uma função confortável de redator que começou com 48 mil. A carga de trabalho do meu trabalho é muito leve, meus colegas de trabalho e chefe são ótimos, tudo sobre a função é muito fácil”, iniciou o relato, por meio do usuário u/heatedgrooveh.

“Sempre me senti um pouco culpado por ter um emprego tão bom como este, especialmente porque meu namorado trabalha como empreiteiro, ganhando mais ou menos a mesma quantia que eu acredito. Mas ele trabalha muito mais com muito trabalho físico que o deixa esgotado no final do dia. Ele merece mais e eu sempre odiei a discrepância salarial entre nós e, em geral, na força de trabalho e como isso é injusto”, continuou.

Promoção culposa

Após receber uma promoção com aumento salarial no trabalho, o usuário afirmou estar em boa situação financeira, além de morar sozinho em um bom lugar. Contudo, decidiu esconder a informação do namorado para que ele não se sentisse mal.

“Outro dia, meu namorado teve um raro dia de folga e visitou minha casa e, quando fui ao banheiro, ele viu o e-mail promocional que eu havia aberto no meu laptop. Ele foi legal e feliz com isso no começo, depois perguntou por que eu não contei a ele”, escreveu o usuário.

“Mas então, com o passar do dia, ele estava agindo um pouco estranho e, quando finalmente conversamos à noite, disse que era “estranho” eu não ter contado quando deveríamos compartilhar nossas “vitórias” um com o outro como um casal e parecia que eu estava escondendo isso dele” finalizou o desabafo.

Crítica nas redes

Após compartilhar o texto, diversas críticas chegaram ao autor do relato, afirmando que foi um erro omitir a informação do parceiro.

“É muito normal e esperado que um casal celebre “vitórias” como uma promoção juntos. Você tomou uma decisão ligeiramente condescendente de que seu namorado não seria capaz de lidar com uma vitória, o que fala mal de como você o vê no geral. Entendo que você simplesmente não queria que ele se machucasse, mas é triste esperar que o sucesso em sua carreira o prejudique. Esconder sua promoção foi um tanto paternalista e uma comunicação não muito boa. Eu pediria desculpas e tentaria ser mais aberto”, pontuou o comentário mais votado.

“Suas intenções eram boas, mas provavelmente desnecessárias. Onde você errou foi em esconder isso - deve ser algo de que você se orgulhe. Agora ele provavelmente está se perguntando o que mais você pode estar escondendo”, concluiu outro internauta.

