Jovem é criticada por se recusar a dar seu bichinho de pelúcia para uma criança

Uma jovem buscou o Reddit para pedir ajuda depois que um conflito de família aconteceu em sua casa. Segundo relato, uma parente distante de sua mãe exigiu que ela desse um bichinho de pelúcia colecionável para seu filho, que pegou o brinquedo sem permissão.

Pedindo apoio, a jovem de 19 anos compartilhou sua história em um tópico do Reddit e contou com a opinião de outras pessoas sobre sua atitude.

“Uma parente distante veio nos visitar e eu não gosto dela porque ela só visita minha mãe para pedir dinheiro emprestado e nunca paga, então quando ela vem eu fico trancada no meu quarto para não precisar interagir com ela”, conta.

“Eu precisei sair do quarto para ir ao banheiro e precisei passar pela sala, então fui vista por ela e por seu filho, de 4 ou 5 anos. Quando voltei para meu quarto, encontrei o filho dela brincando com meu bichinho de pelúcia colecionável”.

“Pedi a ele para largar o brinquedo e ele se recusou, agarrou meu bichinho e foi correndo para a sala. A primeira coisa que a mãe dele disse quando viu foi que eu ficaria contente em dar a ele o brinquedo que ele queria, e depois ela ficou me encarando como quem esperava eu consentir”.

Ela se recusou!

Revoltada com a situação, a jovem se recusou prontamente a entregar o bichinho de pelúcia para o filho de sua parente, o que fez a criança ter um acesso de choro.

“Ela e minha mãe começaram a me chamar de egoísta e a me culpar pelo choro da criança. Minha mãe me mandou ir para meu quarto, mas me recusei e disse que só iria com o meu colecionável. Depois de muito brigar e espernear, o menino devolveu meu bichinho e eu voltei pro meu quarto enquanto ouvir as duas me criticando e discutindo por causa da minha atitude”.

“Depois que ela foi embora, minha mãe brigou comigo e disse que eu deveria ter dado meu colecionável para ele e que causei uma péssima impressão neles, além de deixá-la estressada com a situação”.

Leia também: Após brigar com vizinha na casa do irmão, ela foi proibida de entrar no local

“Expliquei que não daria meu bichinho de pelúcia por ser uma edição limitada a qual eu economizei por meses para poder comprar. Ela então me culpou por ter brigado com sua parente e teme que isso seja um ponto final do relacionamento das duas”, conta a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela fez bem em defender seu ponto de vista: “Infelizmente relatos como o seu são comuns. Sua mãe não tem o direito de te dizer o que você deve ou não fazer com os seus pertences comprados com seu dinheiro”.

“Se elas queriam que ele tivesse um bichinho de pelúcia, então que comprassem um para ele! Elas não deveriam ter exigido o seu”, comentou outra pessoa.