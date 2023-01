Após brigar com vizinha na casa do irmão, ela foi proibida de entrar no local

Uma mãe ficou furiosa após descobrir que sua cunhada entrou na sua casa para discutir com uma vizinha com a qual já teve problemas anteriormente. Segundo ela, a irmã de seu marido desconsiderou completamente o fato de que a sobrinha, adolescente, estava sozinha no local.

Desabafando no Reddit, a mãe conta que a filha fica sozinha em casa durante o período em que ela e o marido estão trabalhando. Como a jovem já é adolescente e consegue se cuidar, a mãe não vê problemas nisso.

Por morarem em uma casa grande, ela e o marido alugam um anexo para outra pessoa, conhecida deles, como uma forma de manter uma renda extra e contar com o espaço sendo utilizado e cuidado.

“Nossos sogros também moram no mesmo bairro então recebemos a visita deles com uma certa frequência, o mesmo acontece com meus cunhados”.

“Uma vez minha cunhada teve um desentendimento com uma de nossas vizinhas, e não mencionou isso para nós até que ontem uma briga estourou dentro da nossa propriedade”, revela.

Ela proibiu a cunhada de entrar em sua casa

Segundo relato, o desafeto da cunhada foi até o local para conhecer a nova locatária da casa em anexo. A mulher foi flagrada entrando no local e, em pouco tempo, a cunhada do casal correu para “expulsá-la de sua casa”.

“Ela e outras senhoras da vizinhança entraram dentro da minha casa para discutir! Elas começaram a gritas, xingar e se empurrar dentro da minha casa quando eu e meu marido não estávamos lá”.

“Quando soube disso eu liguei para ela e a questionei sobre o assunto e ela disse que não entende como a vizinha ‘ousa entrar na casa dela depois das coisas que disse a ela’ no passado. Bem, acontece que é a minha casa e não a casa dela!”.

“Como ela desconsiderou completamente o fato da minha filha estar sozinha em casa enquanto a briga dela estava acontecendo eu a proibi de ir até lá quando eu e meu marido não estamos por perto! Ela, meu cunhado e meus sogros ficaram irritados comigo e estão me acusando de atacar minha própria família. Eu agi errado?”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente e deve seguir firme em sua decisão.

“Você apenas está prevenindo uma situação perigosa de acontecer novamente em sua casa sem a sua presença”, comentou uma pessoa.

“Sugiro que você instale câmeras na sua casa, sua cunhada pode te desrespeitar e voltar lá mesmo assim. Tudo o que vocês fizeram foi proteger sua filha e sua casa. Sua cunhada não tinha que brigar com outra pessoa dentro da sua casa”, finalizou outra.