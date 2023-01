Idosa é forçada a mudar o nome de sua gata após ele ser considerado ofensivo

Uma mulher de 85 anos está sendo criticada por conta do nome escolhido para sua gatinha de estimação. Segundo relato da neta dela, a escolha do nome foi uma “homenagem” para seu falecido avô que tinha o hábito de “flertar com qualquer mulher”.

De forma anônima, a jovem de 19 anos contou a história da avó por meio de uma publicação no Reddit e teve seu caso compartilhado pelo The Mirror.

A jovem revela que a avó deu o nome de ‘Gatinha Safada’ para sua gata de cinco anos porque afirma que ela tem algumas características similares a seu falecido marido.

“Ela diz que a gata a faz se lembrar do meu avô por conta de seu comportamento brincalhão e feliz com qualquer pessoa que lhe dedique um pouco de atenção”, conta.

No entanto, a vida de bons cuidados da gatinha, que tem cinco anos e vive recebendo alimentação de alta qualidade e diversos luxos, não foi o bastante para evitar algumas críticas de seus vizinhos.

Eles consideraram o nome inapropriado

Tudo ia bem entre a família quando no mês de dezembro novos vizinhos se mudaram para a casa ao lado.

“Eles têm entre 20 e 30 anos e são pais de um bebê. Em pouco tempo enviaram diversas cartas anônimas para minha avó falando que ela usa muita ‘linguagem imprópria’. Quando tentaram envolver outros vizinhos no rolo, nós descobrimos que eram eles os autores das mensagens”.

“Certa vez coincidiu de a mãe estar amamentando o bebê no quintal quando minha avó saiu gritando o nome da gata para levá-la ao veterinário. Não demorou para a mulher gritar de volta exigindo que ela pare de utilizar ‘essa palavra misógina’”, explica.

Devido ao temperamento de sua avó, a jovem conta que a situação rapidamente mudou de cenário o que incluiu até mesmo os moradores de outras casas interferindo na situação e pedindo a ela para se acalmar.

“Depois de um tempo o casal foi até minha avó e pediu a ela para mudar o nome da gata por ser ofensivo às mulheres. Deram a ela duas opções, ou mudar o nome ou parar de chamar a gata pelo nome nas áreas livres da casa”.

“Minha avó rapidamente disse que não fará isso e a mulher caiu em lágrimas e disse que ela acabou com o único espaço tranquilo que ela tinha para amamentar”, finaliza a jovem.

Para os usuários do Reddit, os vizinhos precisam aprender a conviver com as escolhas de outras pessoas.

“Eles precisam aprender a escolher suas batalhas com mais assertividade”, comentou uma pessoa.

“Se o objetivo deles é defender o empoderamento feminino então fariam mais pela causa ao criticar pessoas com poder que repetidamente envergonham as mulheres com suas ações de impacto na sociedade como um todo”, comentou outra.

“Não consigo ver como exigir a uma idosa a mudança do nome de sua gata pode afetar positivamente no mundo”, finalizou uma terceira.