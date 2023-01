Ao tentar vender um vestido na internet, ela foi acusada de ‘ofuscar uma noiva’

Uma simples venda pela internet acabou se tornando motivo de discussão depois que o anúncio feito por uma jovem acabou viralizando. Ao tentar vender o vestido usado no casamento de sua irmã, ela foi acusada de escolher o modelo “propositalmente para ofuscar a noiva”.

Conforme conta o The Mirror, tudo aconteceu quando a mulher decidiu anunciar seu vestido de festa para venda via Facebook. A peça, um vestido de baile com apliques florais, facilmente poderia ser utilizada pela própria noiva caso ela optasse por tons de lavanda ao invés do tradicional vestido branco.

Ao anunciar a venda no marketplace do Facebook, a jovem conta que usou a peça apenas uma vez, no casamento de sua irmã que foi realizado mês passado. Em pouco tempo, diversas pessoas interagiram com a publicação criticando a escolha do modelo, tanto pela cor quanto por ser semelhante a alguns vestidos de noiva.

Não demorou para que um print do anúncio fosse levado ao Reddit, onde foi aberta uma discussão sobre o assunto: “Vi este anúncio no Facebook, a meu ver, parece muito com um vestido de noiva”, afirma a pessoa responsável pelo compartilhamento.

A dona do vestido foi acusada de ofuscar a noiva

Após ser publicado no Reddit, o anúncio recebeu ainda mais críticas por parte dos usuários que não perderam tempo em falar o que pensam.

“Antes de ler a legenda eu definitivamente achei que era um belo vestido de noiva”, comentou uma pessoa.

“Essa é uma escolha interessante para usar em um casamento. Eu não consigo imaginar o tamanho da emoção da noiva ao ver a irmã usando algo deste tipo”, comentou uma segunda.

“Tempos atrás usei um vestido prateado em um casamento e recebi diversos julgamentos de outras pessoas que me falaram um monte antes de saberem que a noiva foi quem escolheu o meu vestido”, declarou uma terceira.

“Para mim parece que o vestido é roxo e não branco, logo pode ser aceitável dependendo do tema do casamento”, afirmou outra pessoa.