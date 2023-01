Casal tem problemas após a irmã da noiva querer mandar no casamento

A lista de convidados de um casamento é uma questão complexa para a maioria dos noivos. Por conta disso, um noivo recentemente foi até o Reddit para desabafar e pedir a opinião de outras pessoas sobre um momento delicado do planejamento de seu casamento.

De forma anônima, o noivo conta que sua esposa fez questão de ter a irmã como homenageada na celebração, enquanto ele não abriu mão de ter seus colegas de trabalho no corpo de bombeiros presentes na ocasião.

Por conta disso, e levando em conta a quantidade de familiares da noiva, ele precisou deixar de fora alguns convidados de sua família extensa, mas se surpreendeu ao descobrir que a sogra, e sua cunhada, estavam agindo pelas costas.

“A irmã da minha noiva levou o papel de ‘homenageada e convidada de honra’ muito a sério, e começamos a ver alguma perturbação quando enviamos o ‘save the date’ do nosso casamento para os familiares”.

“Uma tia-avó da minha noiva, que não tem contato com ela há 10 anos, recebeu um informativo sobre o casamento de fonte desconhecida. Por conta disso, meus sogros e a minha cunhada estão dizendo que temos que convidá-la assim como aos demais membros da família extensa da minha noiva”.

“Achei isso um absurdo porque não pude convidar a minha família extensa para poder acomodar meus companheiros de farda e parte da família da minha noiva. Mesmo explicando isso para as duas, elas deram de ombros e ignoraram os nossos pedidos”, conta o noivo.

Eles não sabem como agir

Após questionar a sogra e a cunhada sobre a situação envolvendo a tia-avó da noiva e outros parentes distantes, o noivo foi pego de surpresa pela resposta delas.

“Elas me chamaram de noivo neurótico e encerramos toda a comunicação”, conta.

Porém com a proximidade do chá de panela, organizado inicialmente pela mãe do noivo, as coisas esquentaram novamente.

“Minha mãe as convidou para ajudar, mas elas não demonstraram interesse e a tia da minha noiva se disponibilizou para fazer isso. Quando as duas souberam começaram a exigir a presença de uma longa lista de parentes distantes. Elas querem controlar completamente a lista de convidados e decidiram fazer seu próprio chá de panela”.

“Até aí, foi algo feito completamente por elas, mas quando questionamos alguns dos nomes da lista que não vamos convidar para o casamento, elas insistiram que estes nomes serão convidados quer a gente queira ou não!”.

“Quando voltamos a explicar os motivos elas disseram que a presença dos meus colegas de farda e familiares é irrelevante e sem importância! Eu perdi a paciência e disse que não queria mais ela envolvida na festa e no planejamento. Minha noiva também está cansada e chateada com a situação, mas teme que ao fazer isso sua mãe a faça perder o contato com toda sua família”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, eles devem fazer isso ou se conformarem que terão o casamento controlado por elas: “Cancele tudo e fuja com sua noiva! Se case no cartório e depois saiam juntos para jantar”.

“Não é o casamento da sua cunhada para ela decidir quem vai ou não. O casamento é de vocês e vocês controlam a lista de convidados. Além disso, está claro quem enviou o convite para os que não foram convidados”, comentou outra pessoa.

“Dê um ultimato a elas, se elas não respeitarem os desejos de vocês, elas estão fora do casamento. Sei que vai ser difícil para sua noiva, mas ela prefere ter um casamento para recordar ou viver um pesadelo?”, finalizou uma terceira.