Mulher é criticada pela roupa usada no casamento de seu ex-marido

Uma mulher foi completamente criticada por conta da roupa escolhida para prestigiar o casamento de seu ex-marido. Segundo relato, como os dois tiveram um divórcio amigável a noiva e seu ex a convidaram para participar da celebração.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi compartilhado pela mulher por meio de um relato no Reddit.

De forma anônima, ela conta que aceitou de prontidão o convite e foi com seus três filhos até a celebração. Ao ser recebida pela noiva, ficou claro que ela não esperava que a mulher aceitasse o convite para participar da ocasião.

“Eu disse a ela que fui convidada e que fiz uma viagem de duas horas para poder comparecer junto com meus filhos. Ela disse que eu estava com um vestido bonito demais e que a estava ofuscando, e me mandou sair. Eu fiquei firme e precisei da intervenção da minha antiga sogra”, conta.

Ela se recusou a ir embora

Continuando seu relato, a mulher conta que foi acusada de estar tentando “chamar mais atenção que a noiva” por conta do modelo de vestido utilizado por ela na ocasião.

“Ela afirma que eu estava tentando me exibir e me tornar o assunto do casamento, além de ter dito que foi rude da minha parte eu não sair depois que ela me pediu para ir embora. Eu disse a ela que não estou tentando recuperar meu ex-marido e que muito menos tenho qualquer responsabilidade por suas inseguranças”, conta.

Leia também: Noiva se irrita após irmã não deixar o bebê em casa para ir ao seu casamento

Para explicar como era seu vestido, a mulher compartilhou uma imagem de um vestido longo vermelho, no modelo sereia, com rendas que lembram um vestido de noiva. O que claramente mostrou o motivo pelo qual a noiva se incomodou com a peça.

“O vestido é literalmente um vestido de noiva vermelho, eu teria ficado com raiva de qualquer pessoa que aparecesse no meu casamento usando um vestido de noiva, não importa a cor. Ainda teria mais raiva se fosse a ex do meu noivo”, comentou uma pessoa.

“Independentemente de querer ele de volta ou não, você se destacou e chamou atenção no casamento. Provavelmente você causou não só uma discussão entre o casal, mas também destruiu um dos dias mais importantes da vida da noiva”, comentou outra.