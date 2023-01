Noiva se irrita após irmã não deixar o bebê em casa para ir ao seu casamento

Uma mulher está passando por momentos difíceis envolvendo as decisões de sua irmã em relação a celebração do casamento. Segundo relato, na data do casamento ela será mãe de um bebê de cinco meses de vida.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher decidiu contar sua história em um post do Reddit, onde revelou os motivos que a levaram a se recusar a ir ao casamento de sua irmã.

De forma anônima, a mulher conta que uma das determinações da noiva foi a proibição de crianças no casamento. Com isso, a noiva assumiu o risco de que amigos e parentes pais de crianças pequenas deixassem de comparecer à celebração por conta dos gastos e planejamentos envolvidos com hospedagem e babás para as crianças.

No entanto, ela não ficou contente ao saber que a própria irmã pode estar entre as pessoas que não vão comparecer.

“O casamento é ainda esse ano e será um casamento sem filhos. Eu estou grávida e na data do casamento meu bebê terá apenas 5 meses de vida. Eu liguei para minha irmã e tentei conversar com ela sobre a presença do meu filho, mas ela se recusou a permitir, então eu disse que não vou participar de seu casamento”.

“Não me sinto confortável em deixar uma criança de 5 meses com uma babá, e não tenho como contar com a ajuda da família pois todos estarão no casamento”.

Ela está sendo acusada de ‘tentar punir’ a noiva

Seguindo com seu relato, a mulher conta que a irmã não ficou satisfeita com sua decisão e a acusou de estar tentando se tornar um mártir e puni-la por sua escolha de ter um casamento sem crianças.

“Ela disse que quer que eu esteja presente para fazer um discurso como irmã da noiva, mas eu falei que se meu bebê não for, eu não vou pois não me sinto confortável em deixá-lo com uma babá”.

Leia também: Noiva não permite que a filha vá ao casamento com uma camiseta do Manchester City

“Minha irmã não desistiu e disse que suas amigas conhecem babás de confiança, mas eu recusei. Por outro lado, minha mãe sugeriu que podemos dividir os cuidados com o bebê, então ela poderia olhar o bebê para eu participar de uma parte do casamento e depois nós trocaríamos de função. Minha irmã não aceitou pois quer nossos pais por perto o tempo todo”.

Para os usuários do Reddit, ela está certa em sua decisão ainda mais por respeitar a escolha da irmã. “As pessoas podem escolher ter um casamento sem filhos então não devem se ofender quando as pessoas que têm filhos, não vão. Honestamente, sempre escolheria meus filhos”.

“Não há nada de errado em um casamento sem filhos desde que você não se chateie com cancelamentos. Sua irmã vai ter que superar isso, ela não está sendo racional ao querer que você deixe um bebê de cinco meses sozinho para ir ao casamento dela”, finalizou outra pessoa.