Funerária gera polêmica após publicar este vídeo de celebração de fim de ano

Publicado recentemente em sua conta do Instagram, o vídeo da funerária Iván Martínez, que há mais de 80 anos opera na cidade de Santiago, capital do Chile, gerou repercussão entre os internautas.

Aos que se questionam o que ocorreu, o registro, que é acompanhado da clássica música All I Want For Christmas Is You, da cantora Mariah Carey, mostra uma mulher saindo de um caixão e protagonizando uma dancinha acompanhada de algumas pessoas.

Com mais de 20 mil reproduções, a gravação foi divulgada com a legenda: “A funerária Iván Martínez lhes deseja um feliz Natal e próspero Ano Novo”.

A polêmica do vídeo da funerária

Embora alguns tenham achado a gravação engraçada, diversos internautas a consideraram uma falta de respeito. Dentre as mensagens compartilhadas, algumas foram:

“Que falta de respeito com as pessoas, ainda mais em um momento tão delicado como o que estamos passando”;

“Estamos demitindo o departamento de marketing”;

“Ser viral com zero respeito e empatia com quem perdemos um familiar nestas datas!!! Boa maneira de vender seus serviços, eles têm muito respeito por seus clientes, que apenas sofrem uma perda”;

“Vejo que marketing não é sua praia Iván”;

“Quão terríveis, quão cruéis eles podem se tornar”.



Ficou curioso e quer ver o registro que repercutiu? Assista abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o seguinte link).

