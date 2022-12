Ela se irritou ao saber que os sogros tem livre acesso à geladeira de sua casa

Uma mulher ficou completamente irritada ao descobrir que os familiares de seu marido, hospedados em sua casa para as festas de fim de ano, estavam tendo livre acesso à sua geladeira e consumindo todos os tipos de alimento armazenados nela.

Conforme publicado por ela no Reddit e compartilhado pelo The Mirror, a mulher afirma ter ficado completamente irritada quando percebeu que seus sogros consumiram a maioria dos alimentos armazenados em sua geladeira.

Apesar de se sentir ofendida com a atitude deles, o marido dela não compartilha da mesma opinião e acredita que ela está exagerando em sua reação por ter vindo de uma infância com dificuldades alimentares.

“Meu marido está dizendo que sou egoísta por estar irritada com isso e que ele não se importa de repor os alimentos consumidos. Nós mantemos as contas separadas então eu compro as coisas que gosto e ele compra as coisas que ele gosta. Mas ainda assim o salário dele é bem melhor do que o meu, então o impacto financeiro é maior em mim do que nele”.

Ela ficou incomodada com a situação

Explicando melhor a divisão que fazem em casa, a mulher relata que ela e o marido optaram por fazer compras separadas uma vez que ele tinha tendência de “controlar as compras e alimentos escolhidos por ela”.

“Eu já precisei justificar o motivo de querer comprar algo enquanto estava no mercado. Ele vem de uma família grande e eu só tenho minha mãe, então também não achei justo eu precisar arcar com metade dos gastos de receber os parentes dele em casa. Além disso, eles também não se dão bem comigo. Estou errada em me irritar com essa situação?”.

Para os usuários do Reddit, ela deve se preocupar é com a atitude de seu marido: “Eu entendo se você quiser comprar lanches especiais para você, agora precisar de uma lista de compras separada por ele querer gerenciar tudo é algo assustador e um tanto quanto controlador”.

“A dinâmica do seu relacionamento não me parece saudável. Ele ganha mais do que você, mas você precisa comprar seus próprios mantimentos para ele não controlar suas compras e ainda deixar os pais dele se servirem do que você comprou”, finalizou outra pessoa.