Noiva acusa irmã de ser egoísta após a mulher se recusar a presenteá-la

Uma mulher foi alvo de duras críticas por parte de sua irmã após ter se recusado a entregar um presente de casamento para ela. Segundo relato, ela achou melhor ajudar com um valor para a lua de mel do que comprar a joia que sua irmã esperava ganhar dela.

Conforme publicado pela mulher no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, a mulher conta que a irmã se casou há um mês, e teve uma cerimônia “linda e absurdamente cara”.

“Eles tinham marcas por todo canto, e a lista de presentes tinha desde purificadores de ar específicos a velas de fornecedores caríssimos. Ela também incluiu uma joia com a inicial do marido. Sei que a peça é cara porque eu ganhei um igual do meu marido quando nos casamos, eu não pedi, ele economizou e me deu como uma surpresa”.

“Além das opções de presente tinha também a possibilidade de contribuir com um valor para a lua de mel, então acabamos optando por ajudá-los com uma quantia em dinheiro e ficamos felizes em poder fazer isso”, conta a mulher.

A noiva não ficou feliz

Apenas algum tempo depois, a mulher conta que sua irmã a cobrou por ter “dado somente uma pequena ajuda com a lua de mel”. “Ela disse que a família deveria ser mais generosa e que eu deveria ter ajudado a comprar o colar caro , pois podemos pagar por isso já que eu tenho um”.

“Eu expliquei a ela que não podemos ‘pagar’ e que demos o que podíamos já que todas as outras questões envolvendo o casamento eram extremamente caras. Isso tudo aconteceu no meio de um jantar em família e minha madrasta ainda ficou ao lado dela dizendo que eu não ‘dei o devido valor’ ao esforço investido no casamento”.

“Eu realmente agi de forma errada? Eu deveria ter sacrificado meu orçamento familiar para aumentar a quantia do presente?”, questiona a mulher.

“Apenas para esclarecer, no meu casamento nós não pedimos presentes. Pedimos doações para uma associação de pesquisas médicas ou doações de brinquedos para o hospital infantil”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, a noiva estava com inveja do presente recebido pela irmã em seu casamento e agiu de forma ‘avarenta’ ao cobrar um presente melhor.

“Quem coloca joias em uma lista de presentes de casamento? Um presente de casamento é para ajudar o casal a começar uma vida juntos e não para exaltar a noiva”, comentou uma pessoa.

“Ela está com inveja do presente que seu marido te deu. Se ela quer um, então que peça ao marido dela e não a você”, comentou outra.