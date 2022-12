Mãe ameaça cancelar as festas de Natal caso a filha não compre um presente caro

Uma mulher ficou completamente enfurecida com a atitude de sua mãe ao descobrir que não receberia presentes caros no Natal. Segundo relato, a mãe ameaçou cancelar as festas de Natal caso a filha não mude de ideia.

Contando sua história no Mumsnet, a mulher explica que ela e a mãe tem opiniões diferentes sobre presentes de Natal e o valor envolvido neles. Enquanto ela não liga para os valores, a mãe exige receber presentes caros em troca de passar a comemoração com a filha.

No relato, compartilhado pelo The Mirror, ela revela: “Em setembro eu contei para minha mãe que minha filha disse que queria ir ao teatro em um local específico. Ela tem sete anos e nunca foi ao teatro porque ano passado os shows foram cancelados e antes eu não tinha como pagar nossas passagens e entradas”.

“Minha mãe disse que também queria ir, mas que não teria como pagar suas entradas e passagens, então eu me ofereci para pagar para ela como um presente antecipado de Natal. Ao fazer isso, deixei claro que daria apenas uma pequena lembrancinha no Natal, pois meu orçamento já seria ultrapassado com a viagem”.

A mãe não se contentou

Apesar de saber das condições da filha, a mãe seguiu deixando “dicas” sobre o que espera ganhar no Natal, sendo que todos os pedidos são referentes a presentes caros.

“Fomos ao teatro no último fim de semana e nos divertimos muito! Eu paguei tudo para todas e acabei gastando uma boa grana. Hoje, quando encontrei minha mãe, ela disse que estava ansiosa para abrir todos os meus presentes de Natal, e eu lembrei a ela que não teria vários presentes por conta da viagem”.

“Desde então ela diz estar desapontada comigo por não gastar dinheiro com ela e ameaçou não me ver no dia do Natal, mas decidiu vir ‘pelo bem da minha filha’. Ela fala que gasto muito com minha filha e que deveria fazer o mesmo por ela”.

Para os usuários do fórum, ela deve dar um basta nas exigências de sua mãe: “Ela parece ser uma pessoa manipuladora. Fique só você e sua filha neste Natal! É muita cara de pau reclamar dos presentes que está recebendo”.

“Eu não pagaria mais nada para ela e nem me preocuparia em dar outro presente”, comentou outra pessoa.