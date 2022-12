Homem usa as luzes de Natal para homenagear seu vizinho ano após ano

Um homem decidiu revelar o motivo pelo qual deixa mensagens para seu vizinho escritas com as luzes de Natal. Segundo Mike Winter, os textos, escritos no teto de sua garagem, são uma forma de garantir que suas lembranças sejam enviadas a seu vizinho Kevin, que faleceu aos 19 anos de idade.

Conforme conta o The Mirror, Mike tem escrito o nome de Kevin com as luzes de Natal nos últimos 20 anos como uma forma de homenagear a memória do jovem, que era um grande admirador das decorações de Natal feitas por ele.

Os dois foram vizinhos por anos até que, em 2002, Kevin foi diagnosticado com câncer aos 11 anos de idade. “Quando soube do diagnóstico e que ele estava passando por todo tratamento eu quis apoiá-lo, então escrevi ‘Fique bem Kevin’ com as luzes”.

Ele então seguiu realizando a decoração especial a cada Natal, até que, oito anos depois, o jovem foi vencido pela doença.

Ele manteve sua promessa

Mantendo sua promessa e a memória do jovem viva, Mike continua deixando as mensagens em seu telhado com “letras grandes o suficiente para serem vistas do céu”.

“Decidi fazer isso todos os anos porque ele adorava. Mesmo quando ele entrou em remissão e foi para a faculdade. Ele tinha acabado de terminar o primeiro ano quando o câncer voltou com tudo e o levou. Naquele ano fiz o maior ‘Oi Kevin’ de todos, para ele poder ver de onde estivesse”.

Segundo Mike, este é o 20º ano em que ele deixa mensagens para Kevin em sua decoração, e mesmo após a família do jovem se mudar para outro local eles ainda mantém contato.

“Sou muito agradecido pela minha história estar sendo divulgada mundo a fora. é realmente incrível. Tudo começou com um pequeno gesto para Kevin e é assim que segue. Estou emocionado, mas isso não é sobre mim e sim sobre um garoto muito legal que não merecia o que estava acontecendo com ele”.