Vídeo: Mulher flagra rato escondido em sua árvore de Natal

Uma mulher viu seus medos virarem realidade ao confirmar que um pequeno roedor decidiu se esconder em sua árvore de Natal. Registrando a descoberta com seu celular, ela decidiu compartilhar o vídeo no TikTok e em pouco tempo viu seu relato viralizar.

Segundo The Mirror, a mulher, identificada como Gina, afirma ter percebido um “barulho estranho” vindo dos galhos de sua nova árvore. Com um cabo de sua vassoura e a lanterna do celular, ela abre os espaços entre os galhos para tentar identificar a causa dos ruídos estranhos.

Em pouco tempo, Gina se depara com um pequeno ratinho escondido entre os galhos e decorações. Sem se incomodar com o flagrante, o animal apenas olha para a câmera e permanece imóvel.

“Pensei que estava vendo coisas! Preciso de ajuda”, comenta Gina na legenda do vídeo enquanto ao fundo é possível ouvir uma canção natalina.

O registro viralizou

Em pouco tempo o vídeo publicado por ela viralizou na rede social e a postagem foi bombardeada com diversos comentários.

“Do jeito que está eu simplesmente colocaria fogo na árvore inteira!”, comentou uma pessoa, ao que outra compartilhou: “Eu teria morrido na hora”.

Outra pessoa afirmou que não conseguiria deixar a árvore em casa: “Eu teria entrado em pânico e destruído a árvore inteira na mesma hora”.

Houve também quem se preocupasse com o pequeno ratinho: “Por favor, não o machuque. Ele pode ter ido para sua casa acidentalmente. Por favor, tenha cuidado com ele e não o machuque”.

Em um vídeo de explicação, Gina se preocupo em tranquilizar a todos: “Nenhum rato foi ferido nas gravações deste vídeo, ele está seguro do lado de fora da casa, junto com a árvore de Natal”.

Nas imagens do novo registro, é possível ver que a mulher força o ratinho a sair de seu esconderijo, mas rapidamente o roedor consegue se desviar dos dois gatos de Gina que parecem prontos para pegá-lo.

Nos comentários, ela voltou para reforçar que o rato foi “recuperado e colocado para fora de casa sem ferimentos”.