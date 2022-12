Jovem é criticado por não querer comprar um presente para a namorada do pai

Um jovem foi criticado por não ter intenção de comprar um presente de Natal para a nova namorada de seu pai. Segundo relato feito no Reddit, este é o primeiro relacionamento do homem desde que a esposa faleceu.

De forma anônima um jovem decidiu contar sua história e pedir a opinião de outras pessoas sobre como agir diante de uma situação delicada. Acontece que após seis anos do falecimento de sua mãe, seu pai decidiu ter um novo relacionamento e agora a namorada dele estará presente nas festividades de fim de ano.

“Minha mãe faleceu há 6 anos e esta é a primeira vez que meu pai saiu com uma nova namorada. Estou feliz por ele já que não quero que meu pai se sinta sozinho pelo restante de sua vida”, conta.

Segundo relato, a atual companheira do homem é uma pessoa relativamente legal, mas parece não se encaixar quando o assunto são reuniões familiares.

“Ela não fala muito e parece um bichinho quieto que está ali por ser forçada a estar. Isso acontece durante as férias e festas de família”.

Ele não sabe se deve comprar um presente

Com as proximidades do Natal, o jovem agora se questiona se seria uma boa ideia comprar um presente de Natal para a nova namorada de seu pai, mas não demonstra intenção de fazer a compra.

“Sei que é uma situação estranha para ela assim como também é para mim e para meus irmãos. Eu acabei ficando indeciso sobre o que comprar e se devo comprar algo para ela”.

“Ela parece estar agindo de forma estranha e distante porque sabe que também é estranho para nós ter uma nova pessoa nas reuniões de família”, conta o jovem.

Leia também: ‘Meu pai está dando meu nome para a filha caçula, me sinto sendo substituída’

Para os usuários, comprar um presente pode ser um boa saída para quebrar essa barreira entre a namorada do pai e os filhos.

“Ela pode ser tímida ou estar estranhando ter um relacionamento com um homem com filhos. Não parece que ela é uma pessoa ruim, então se eles estão te presenteando, pode vale a pena presenteá-la também. Isso pode fazer com que ela se sinta bem-vinda na família”, comentou uma pessoa.

“Se ela faz bem para seu pai, tente fazê-la se sentir parte da família e compre algo simples. Aposto que seu pai vai apreciar seu esforço”, finalizou outra.