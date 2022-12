‘Meu pai está dando meu nome para a filha caçula, me sinto sendo substituída’

Uma mulher está passando por uma experiência diferente e tentando entender suas emoções depois de descobrir que seu pai pretende nomear sua meia-irmã com o mesmo nome que ela. A jovem, que tem 18 anos, afirma que a decisão do pai faz com que ela tenha a impressão de estar sendo substituída.

Conforme publicado por ela no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, seu nome é Lilianna, mas “desde sempre” ela é chamada apenas de Lilly.

“Há 3 meses descobri que meu pai e minha madrasta terão um bebê. Fiquei sabendo quando estava na casa do meu pai, aonde vou apenas duas vezes por mês. Eles então sentaram comigo e disseram que estavam esperando um bebê, mas que ainda não haviam escolhido um nome”.

“Dois meses depois, quando eu estava fazendo uma chamada via Skype com meu pai, ele me disse que eu teria uma irmãzinha. Não fiquei animada, mas também não fiquei triste. Pra dizer a verdade eu nem mesmo sei como me senti. Quando perguntei do nome, minha madrasta disse que a chamariam de Lilly, o mesmo nome pelo qual eu atendo”.

“Não consegui esconder minha reação e na mesma hora meu pai disse que ‘é só um nome’ e que ‘duas pessoas na mesma família podem ter o mesmo nome já que Lilly e Lilianna são nomes diferentes’”.

Ela não sabe como reagir

Desde então, a jovem conta que cortou qualquer tipo de contato com seu pai, mas que ainda acha estranho o fato dele não ver “nada de errado” na escolha de sua esposa.

“Ela ainda tentou entrar em contato comigo dizendo que sempre serei a filha mais velha dele e que ele nunca me substituiria, mas então porque escolher o mesmo nome que o meu? Minha avó, por parte de pai, acha que é coisa da mulher dele e que eu deveria tentar conversar com ele”.

“Meu pai não estava lá para mim durante minha infância e juventude, então parece que ele está tendo um novo bebê para substituir o que ele perdeu. Sou responsável por resolver isso sendo que ele nunca foi próximo de mim e está tentando me substituir tendo um novo bebê?”, finaliza a jovem.

Para os usuários da plataforma, ela realmente está em uma situação difícil.

“Sinto muito por isso. Se estiver confortável, escreva um e-mail para seu pai explicando como a decisão deles fez você se sentir e também conte tudo o que você pensa sobre o relacionamento de vocês ao longo da sua infância e adolescência”, sugeriu uma pessoa.

“Minha tia fez a mesma coisa com seus dois filhos, que são de pais diferentes. Seu primeiro filho cresceu como se fosse meu irmão e ver o irmão dele ter o mesmo nome o machucou profundamente”, comentou outra.