Mulher viaja para conhecer o amado, é abandonada e o encontra no voo de volta

Uma mulher decidiu publicar um vídeo em seu TikTok revelando como uma viagem para um encontro romântico acabou se transformando em um encontro desastroso. Segundo relato, além de ser abandonada pelo amado em outro país, ela ainda precisou voltar para casa no mesmo avião que ele.

Conforme publicado pelo The Mirror, a australiana Jess Austen, de 29 anos, conversava com um rapaz há meses por meio de um aplicativo de relacionamentos. Como os dois estavam em contato constante, ela não estranhou quando decidiram combinar de se encontrar, mas o desfecho do encontro foi completamente diferente do esperado.

Após viajar para Bali, na Indonésia, onde encontraria o rapaz, Jess foi abandonada ao longo de três dias e só encontrou o homem no mesmo voo de volta para casa.

“Ele me ignorou completamente, era como se não tivesse me visto, mas não tinha como ser isso porque eu estava ao lado dele esperando para entrar no avião”.

“Queria ter dito algo, mas fiquei envergonhada por ter ido para tão longe só para ser abandonada e agora estar sentada sozinha bem atrás dele no voo de volta”, conta a jovem.

Ela detalhou toda sua história

Envergonhada com a situação, Jess decidiu contar em detalhes o que aconteceu. Seu relato já possui mais de 30 mil visualizações e segue chocando diversas pessoas no TikTok.

Compartilhando as imagens de diversas mensagens trocadas entre os dois, ela explica que ambos se conheceram quando estavam terminando um relacionamento e que quando estavam solteiros decidiram tentar se encontrar.

Ele então a convidou para viajar até Bali, onde ele já estava passando férias com alguns amigos: “Você não quer fazer uma pequena viagem para Bali na próxima semana?”. A oferta ficou ainda mais tentadora quando ele se dispôs a hospedá-la em seu quarto de hotel enquanto ele ficava no quarto de um amigo.

Eles se falavam todos os dias e sempre o homem mostrava estar animado com a viagem dela, mas a parti do momento que ela chegou no país, as coisas mudaram.

Após algumas mensagens secas o homem parou de responder aos contatos de Jess e a bloqueou em suas redes sociais. Para terminar, ela ainda o encontrou no avião de volta para casa.

“Depois que o relato viralizou ele entrou em contato comigo para pedir desculpas. Ele disse que agora consegue ver como esse tipo de coisa afeta as pessoas e que ele agiu de forma egoísta. Foi um pedido de desculpas verdadeiro, então por favor, sem ódio e sem tentar cancelar ele. Vamos deixar como está, todos podem aprender com seus erros”, finaliza a jovem.