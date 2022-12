Mulher causa confusão ao dar ao filho o nome do ex-marido de sua irmã

Uma mulher está recebendo duras críticas de sua família depois de afirmar que irá dar ao filho o nome do ex-marido de sua irmã. Segundo ela, trata-se de uma promessa feita ao homem e que deverá ser mantida não importa a situação.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher, que está grávida, decidiu contar sua história no Reddit por meio de uma publicação anônima.

Ela conta que a irmã se enfureceu ao descobrir que ela e o marido pretendem manter uma promessa feita anos antes quando a irmã e seu então companheiro deram às boas-vindas a seu primeiro filho.

Segundo relato, na época a irmã e o companheiro esperavam seu primeiro filho, eles decidiram nomear o bebê em homenagem ao seu marido, como uma forma de celebrar a amizade e união da família. Por sua vez, ela e o marido prometeram que quando fossem pais de um menino iriam retribuir a gentileza.

“Sou mãe de duas meninas e agora estou esperando meu primeiro menino. Minha meia-irmã era casada e seu ex-marido se tornou um grande amigo do meu marido, tanto que eles nomearam o filho em homenagem a meu esposo. Nós sempre falamos que iríamos retribuir o favor”, conta a mulher.

Ela decidiu manter a promessa

Continuando sua história, a mulher revela que a irmã e seu ex-marido passaram por um divórcio tumultuado depois que um caso do homem foi descoberto. Com isso, ela se afastou do ex-marido da irmã, mas seu companheiro seguiu com a amizade dos dois.

“Nós decidimos seguir em frente com nossa promessa e nomear o bebê com uma variação do nome do ex-marido dela. Desde que revelamos a escolha no Facebook fomos alvos de comentários desagradáveis da minha irmã e da minha madrasta. Elas disseram que estou forçando ela a conviver com uma lembrança do seu ex”.

“Não sentimos como podemos mudar o nome do nosso filho, sempre foi essa a nossa escolha e não queremos mudar. Minha irmã não está falando comigo e nós não fomos convidados para o Natal na casa dos meus pais. Nós sentimos que eles estão reagindo de forma exagerada porque ela ainda carrega mágoas mesmo depois de 3 anos de separação”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela é quem precisa rever suas escolhas: “Você está tentando celebrar a memória de uma pessoa que traiu sua irmã, isso é desrespeitoso”.

“Sua falta de empatia com sua irmã é impressionante. Um homem com quem ela acreditava que viveria uma vida feliz a traiu, a fez passar por um divórcio desagradável e você ainda a faz ter um sobrinho com o nome dele”, comentou outra pessoa.

Uma terceira sugeriu: “Ao invés de dar o nome do ex-marido de sua irmã para o bebê você deveria tentar chamá-lo de Allan como uma homenagem a sua irmã”.