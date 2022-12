Mulher orgulhosa mostra sua árvore de Natal ‘diferente’ e provoca debate na web com opiniões divididas

Com o Natal se aproximando, muitos de nós estaremos preparando nossas árvores de Natal para a época festiva.

Uma mulher foi ao TikTok para mostrar sua árvore de Natal única, deixando muitos usuários divididos.

Melyssa, conhecida na plataforma de compartilhamento de vídeo como @missy501, está abandonando a árvore de Natal comum - uma árvore verde coberta de efeites coloridas.

Em vez disso, a jovem optou por uma árvore de Natal toda preta, como detalhado pelo site The Sun.

Não apenas a árvore, mas também todos os enfeites.

Melyssa completou a árvore com uma pilha de presentes de Natal empilhados no fundo, todos embrulhados em papel de embrulho do mesmo tom.

Melyssa revelou que ela tinha essa mesma árvore no ano passado e isso causou muito debate, então decidiu novamente este ano.

Ela disse: “Eu realmente não posso acreditar que minha árvore do ano passado está provocando isso tão rápido! Ou eles amam ou odeiam! De qualquer forma, eu amei”.

Em um vídeo de acompanhamento, Melyssa mostrou sua árvore e confirmou que a nomeou em homenagem a Moritica Adams.

Ela postou: “Eu a chamo de “Morticia Addams”.

A árvore de Melyssa claramente deixou muitos de boca aberta, pois seu vídeo rapidamente acumulou 1,1 milhão de visualizações.

Os usuários do TikTok ficaram divididos, com muitos expressando seus pensamentos nos comentários.

Uma pessoa disse: “Ah não”.

Um segundo comentou: “Nãããão”.

No entanto, muitos ficaram impressionados com a árvore de Melyssa.

Uma mulher postou: “É impressionante!!! Você pode colocar isso no início de outubro e manter essa beleza até o Natal! Bom trabalho!”

Proud woman shows off her 'black beauty' Christmas tree and people are divided https://t.co/QiXESfGf1B — Fabulous (@Fabulousmag) December 1, 2022

Com informações do site The Sun