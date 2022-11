Trabalhadora de loja revela os produtos mais estranhos, nojentos e bizarros doados por clientes

As lojas de caridade se tornaram um salva-vidas para algumas pessoas nos últimos meses.

Com o custo de vida subindo, é ótimo ter um lugar para encontrar roupas acessíveis.

Muitas vezes, você pode obter achados vintage da moda.

Mas há tempo e esforço para tornar as doações dadas a lojas adequadas para venda.

E, a menos que você trabalhe em uma loja do tipo, não terá ideia de que tipo de coisa é doada.

Uma TikToker Annaelizzz compartilhou um vídeo com uma lista de algumas das coisas malucas que ela viu doadas para uma loja de caridade em que ela trabalha e a mídia social está perplexa.

Em primeiro lugar, um prato de carne, como detalhado pelo site The Sun.

Annaelizzz mostrou a foto de um prato de carne embrulhado em filme plástico em cima de alguns jeans doados.

Ela continua: “A seguir, não é algo que eu esperava ver, mas um crocodilo empalhado ou cabeça de jacaré … e sim, era real”.

Annaelizzz mostra uma foto final dizendo “Este é um pedaço de cordão umbilical seco e escorado dentro de um álbum de fotos”.

Outros compartilharam experiências semelhantes, outra pessoa disse: “Eu trabalhei em uma instituição de caridade, algumas das coisas doadas, meu Deus”.

Annaelizzz não parou por aí, ela seguiu com outra postagem com coisas ainda mais bizarras que foram doadas para lojas de caridade.

“Um grande saco de lixo preto cheio de acessórios - como sapatos e bolsas - que estavam crescendo em mofo verde”, disse também.

Ainda de acordo com as informações, outros objetos nojentos e bizarros também foram doados, como um aparador íntimo já usado. Confira:

Com informações do site The Sun