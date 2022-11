Trabalhadora da Louis Vuitton reclama do estereótipo de ser considerada ‘esnobe’ e mostra como realmente é uma loja de grife; desabafo viralizou nas redes

Uma trabalhadora da Louis Vuitton reclamou do estereótipo de ser considerada ‘esnobe’ e mostrou como realmente é uma loja de grife. O desabafo viralizou nas redes, com um vídeo ilustrativo.

A jovem @lvedinburgh compartilhou a história no TikTok recentemente, como detalhado pelo site the Sun.

Ela deu aos usuários uma visão interna de um dia típico dentro da loja de luxo, localizada em Multrees Walk, em Edimburgo.

No vídeo, ela disse: “Este é o dia na vida de um funcionário que trabalha na Louis Vuitton”.

“Chego no trabalho por volta das 9 horas e logo tive que olhar os lançamentos. Olha que fofos”.

Em uma reunião sobre o natal, a equipe segue montando a nova vitrine.

“Então este é um lindo casaco que minha colega encomendou para sua cliente”.

“Muitas pessoas não sabem, mas na verdade podemos fazer pedidos, então, se houver algo que você goste, pergunte-nos e podemos fornecer para você.”

Ela acrescentou: “Esta foi a minha primeira venda do dia e fiquei muito feliz porque era o rosa combinando e era um novo lançamento”.

“Eu também tive um cliente lutando para escolher entre essas duas bolsas.

“Somos uma loja amiga dos cães que muitas pessoas não conhecem, então, por favor, traga seus cães para dizer oi”.

“Então, antes que você perceba, era hora de fechar. Termine os últimos pedidos, pegue o último spray e prepare-se para ir para casa e fazer tudo de novo amanhã.”

Como informado pelo the Sun, a funcionário da loja encorajou os seguidores a fazerem perguntas sobre a vida trabalhando para a Louis Vuitton.

E ela foi rapidamente confrontada com comentários negativos de pessoas que afirmavam que a equipe pode ser esnobe.

Um deles perguntou: “Por que você trata as pessoas mal, mesmo sem saber se podemos comprar?”

Mas questionada se os clientes precisam estar “bem vestidos” para entrar na loja, a funcionária insistiu: “Atendemos a todos”.

Ainda de acordo com as informações, o vídeo acumulou mais de 250 mil visualizações desde que foi compartilhado. Confira registro:

