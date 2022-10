Restaurante explica por que cobrou quase R$ 1300 de cliente por cancelamento de reserva em ‘cima da hora’.

Um restaurante com estrela Michelin emitiu uma resposta depois que um cliente foi multado em 250 euros (cerca R$1300) por cancelar sua reserva com apenas 30 minutos de antecedência – quando seu filho precisava ser levado ao hospital.

A proprietária do restaurante Bastion, localizado em Kinsale, na Irlanda, disse que queria esclarecer o assunto depois de ter sido acusada de cobrar a quantia do cartão do cliente.

Como detalhado pelo site The Mirror, o local explicou que cobrou apenas pela comida já pré-preparada, menu que é indicada na hora da reserva, sendo solicitado um cartão de crédito para confirmação.

O restaurante irlandês tem apenas 12 mesas e pode acomodar um máximo de 36 clientes em plena capacidade e, como tal, o local premiado é normalmente reservado para longos períodos com bastante antecedência.

Segundo o site, os menus de degustação do restaurante custam 130 euros por pessoa.

O estabelecimento ainda teria entrado em contato para perguntar se o cliente tinha algum familiar ou amigo que gostaria de aproveitar a reserva para evitar a cobrança da taxa de cancelamento.

No entanto, conforme informado pelo local, o cliente teria concordado com a taxa de cancelamento no momento.

““Eu entendo que você teve uma emergência familiar para lidar no momento, no entanto, aplicamos uma regra para todos os clientes”.

Ainda de acordo com as informações, apesar do esclarecimento, o tema acabou gerando uma verdadeira polêmica nas redes sociais.

Restaurant explains why customer charged £215 for cancelling their booking https://t.co/mrLtEDYOMj — Mirror World News (@MirrorWorldNews) October 17, 2022

