Cabeleireira revela os principais tipos de clientes e as ‘situações inusitadas’ que sempre precisa lidar

Uma cabeleireira revelou os cinco tipos diferentes de clientes e as ‘situações inusitadas’ que sempre precisa lidar no estabelecimento.

Como detalhado pelo site The Sun, a trabalhadora de uma rede famosa em Londres compartilhou nas redes sociais os vários tipos de pessoas e acabou viralizando.

A especialista compartilhou o vídeo no TikTok sob a conta @headmastersharrow, onde já acumulou mais de 376 mil curtidas.

A primeira da lista era alguém descrita em tom de brincadeira como a ‘cabeleireira’.

Segundo a postagem, esse tipo de pessoa tira o pente das mãos da estilista e passava a pentear o próprio cabelo no meio do atendimento.

Uma pessoa exagerada - este tipo de cliente causaria “muito drama” enquanto a profissional está secando suas madeixas.

Segundo o site The Sun, do outro lado estava o tipo ajudante, que tentar tornar o dia da estilista o mais tranquilo possível.

No registro viral, a cliente se inclinou para trás ao máximo, para que a cabeleireira achasse mais fácil secar as mechas.

O quarto tipo de pessoa é alguém apelidada como intrometida. Como o título sugere, a pessoa virava a cabeça para ver o que está acontecendo no salão o tempo todo.

Ainda de acordo com as informações, por último, são as pessoas barulhentas: tipo de cliente que estaria no telefone conversando sobre sua vida o tempo todo.