Trabalhador de supermercado revela item inusitado que é muito furtado por clientes e ‘loucura’ para evitar casos

Um funcionário do Walmart revelou o item mais surpreendente que viu os clientes roubarem repetidamente.

O usuário do TikTok, que afirma ser funcionário da rede, mostrou a seus seguidores pacotes de estojos que pareciam ter sido abertos, como detalhado pelo site The Sun.

No vídeo, @trappednorrow manuseia um pacote aberto de 50 CDs com o que ele confirma que faltam oito.

“Cara, vocês estão loucos no Walmart! Quem rouba oito caixas de CD?” ele disse.

O furto em grandes redes como o Walmart tem sido um tema constante no TikTok ultimamente.

Trabalhador de supermercado revela item inusitado que é mais furtado por clientes e ‘loucura’ para evitar casos

Em outro caso, uma ex-funcionária do Walmart que atende por @obeygoddess na plataforma também revelou um segredo da loja.

“Agora, o que você não sabia é que os funcionários do Walmart que trabalham na área de autoatendimento (onde você paga suas próprias compras) carregam dispositivos chamados TC”, disse ela.

“Com esses dispositivos, podemos ver tudo o que você está comprando, quanto é sua compra total e quanto custa cada item.”

Segundo o site The Sun, se um funcionário suspeitar que um cliente está roubando, ele pode usar os dispositivos para pausar o processo - enquanto o cliente vê o que parece uma tela congelada.

Isso fará com que o cliente peça ajuda, levando o funcionário a se aproximar, podendo confirmar realmente se está acontecendo.

Ainda de acordo com as informações, um homem acusado de roubar do Walmart teria sido banido da loja por 99 anos. Confira:

Texto com informações do site The Sun