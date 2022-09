As revelações de gravidez tornaram-se visivelmente mais elaboradas com o passar do tempo.

Mas, a maneira como um jovem anunciou se tornou viral nas redes sociais recentemente, como detalhado pelo site The Sun.

As melhores amigas Janelle e Kate possuem 3,5 milhões de seguidores no TikTok, onde mantêm os fãs atualizados com suas travessuras.

Em um vídeo recente, que acumulou quase 30 milhões de visualizações, Janelle decidiu fazer uma brincadeira bastante nojenta com Kate.

Tomando banho de sol em um bar ao ar livre, ela pediu uma raspadinha e mergulhou o teste de gravidez na mistura.

Ela então levou a bebida para Kate, que estava sentada com outras amigas.

VÍDEO: Anúncio de gravidez de mulher toma ‘rumo sombrio’ quando amiga coloca teste encharcado de xixi na boca

Kate agradeceu a Janelle antes de tomar um gole, sem perceber a presença do bastão de teste de gravidez no copo.

“É uma colher”, Kate questionou enquanto Janelle pegava uma raspadinha com o teste e dava para ela.

Sem saber da brincadeira, ela continuou a consumir a bebida gelada com o teste agitando como uma colher.

Depois de um tempo, Janelle revelou que Kate estava colocando um teste de gravidez na boca.

Em vez de fazer uma careta por potencialmente colocar xixi em sua boca, ela perguntou alegremente se seu companheiro está grávida.

Ainda de acordo com as informações, o registro acabou viralizando nas redes. Alguns usuários ficaram impactados e outros questionaram a veracidade do registro. Confira:

Com informações do site The Sun