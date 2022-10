“Unhas pintadas e cabelos penteados”: Atitude de recepcionistas durante horário de trabalho gera debate nas redes sociais; assista

Em um caso que viralizou nas redes sociais, duas recepcionistas, que pareciam estar tranquilas, procuraram todas as formas de passar o tempo e tudo foi registrado.

De forma inesperada, o momento foi registro por uma câmera de segurança e acabou ganhando uma grande repercussão na web, como detalhado pelo site Publimetro.

As duas pintaram as unhas, alisaram os cabelos, deitaram no chão e até um parceiro apareceu para fazer cócegas.

Parecia ser o trabalho perfeito, até que uma delas percebeu que estavam sendo gravadas e imediatamente se sentaram novamente. Com isso, até limparam as telas dos computadores.

História provocou discussão nas redes sociais

Rapidamente, a história provocou discussão nas redes sociais: “Câmeras não podem ser instaladas e mais ainda sem orientar o trabalhador, violam a privacidade do ser humano”, detalhou um comentário, que foi apoiado por muitos usuários.

“Bem, o que o chefe espera que o pessoal faça se não chegam os clientes. Não somos robôs”, escreveu outra pessoa.

Uma terceira comentou: “em nenhum momento deixaram o emprego”, foram algumas das mensagens em que defenderam as recepcionistas.

No entanto, outras pessoas criticaram as duas trabalhadoras, o que acabou provocando um verdadeiro debate. O caso teria ocorrido no mês passado e já conta com quase 2 milhões de reproduções. Confira registro:

Cuándo ponen cámaras y no te avisan. pic.twitter.com/jr45RpDRb3 — Don Favs (@Don_Favs) October 6, 2022

Texto com informações do site Publimetro