VÍDEO: ‘Luva de Pedreiro’ rebate críticas após anunciar pausa na carreira: “Eu decidi mesmo parar”

O influenciador digital Iran Ferreira, de 20 anos, mais conhecido como “Luva de Pedreiro”, rebateu as críticas que recebeu após anunciar que vai parar com a carreira. Em postagem em seu perfil no Instagram, ele disse que a decisão não foi por falta de conteúdo (veja abaixo). Ele citou, inclusive, que fez dois comerciais que ainda serão exibidos durante a Copa do Mundo do Qatar.

“Fala, minha tropa! Todo mundo está falando aí que eu parei de fazer vídeo foi porque eu não tenho mais conteúdo, não tenho vídeo para postar. Eu fiz dois comerciais que ninguém nunca fez, que vai passar agora no mês da Copa do Mundo. Vai passar em todas as televisões do mundo, e o cara da Luva de Pedreiro vai estar no meio. É porque eu decidi mesmo parar”, disse Luva na postagem.

O anúncio sobre a pausa na carreira ocorreu na terça-feira (3), quando ele disse aos mais de 18 milhões de seguidores que tem só no Instagram que pretende “viver a vida normal e sossegado daquele jeito”. Sua página, inclusive, teve todos os vídeos retirados do ar.

“Fala minha tropa. Todo mundo está pensando que fui hackeado, mas não fui hackeado. Eu que apaguei os vídeos mesmo e parei. A equipe que estou é a melhor do mundo. É tudo gente boa e faz parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha”, explicou ele em uma publicação.

De acordo com reportagem do UOL Esporte, a equipe que assessora “Luva de Pedreiro” destacou que ele tomou a decisão de parar em função de excesso de trabalho e problemas de saúde. No entanto, vai cumprir os compromissos que já foram firmados.

O influenciador teria sentido dor no corpo, febre e coriza e procurou atendimento médico no Hospital Samaritano, em São Paulo, na segunda-feira (12). Assim, ele decidiu que era a hora de repensar os rumos de sua carreira e optou por dar uma pausa.

“Ele tem trabalhado demais em sets de gravação e também para um projeto que envolve a Copa do Mundo. Por isso resolveu dar umas semanas de descanso das redes sociais, mas vai cumprir com todas as obrigações dele”, destacou ao UOL Esporte Mozyr Sampaio, um dos agentes da equipe de Iran.

Além das gravações de comerciais e de demais compromissos profissionais, Iran fez viagens recentes aos exterior, onde esteve na Itália, Espanha, Portugal e Marrocos. Ao retornar ao Brasil, ele marcou presença na feira Brasil Futebol Expo 2022, em SP, e depois no Festival Rock in Rio, realizado no Rio de Janeiro.

Segunda pausa

Em junho passado, logo após estourar, “Luva de Pedreiro” fez um desabafo durante uma live e disse que ia dar uma pausa na carreira. Na ocasião, ele deixou claro o rompimento do contrato com o ex-empresário Allan Jesus, com quem trava uma disputa na Justiça.

“Graças a Deus, pai. Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p... Estou de saco cheio, já”, disse. “Um abração para vocês aí. Nesses dias aí eu não posto vídeo não. Vou ficar uns tempos aí... Tá ligado? Sem postar vídeo. Eu vou esfriar a cabeça, pô! Ficam enchendo o saco do cara. Pô. Seguir essa p... é sozinho. Deus e meus fãs, mano. Fod... o resto é o resto”, disse Iran, na época.

Logo depois foi anunciado que a carreira dele seria gerenciada pelo ex-jogador de futsal Falcão. Enquanto isso, “Luva” passou a enfrentar uma briga na Justiça com o ex-empresário, que exige o pagamento de uma multa milionária em função do rompimento do contrato.

O caso segue em andamento na Justiça. Agora, mesmo anunciando que vai parar com a carreira, Iran ainda precisa fazer depósitos mensais em juízo que atinjam os R$ 5,2 milhões de multa rescisória pelo rompimento do contrato entre as partes. O valor em aberto no momento chega a R$ 5.122.869,02.

Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro' Instagram (Reprodução)

Quem é “Luva de Pedreiro”

“Luva de Pedreiro” é o influenciador digital do mundo de futebol mais famoso do Brasil. Nascido em Quijingue, a 322 quilômetros de Salvador, na Bahia, ele se tornou conhecido após viralizar em vídeos em que aparecia marcando alguns gols em um campo de várzea e por comemorar com o bordão: “Receba!”.

O nome “Luva de Pedreiro” faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol. As comemorações a cada gol viralizou, principalmente, no mundo da bola, e já foram replicadas por jogadores famosos como Neymar, os alemães Serge Gnabry e Kimmich, e até mesmo o filho de Cristiano Ronaldo.

Recentemente, o brasileiro assinou um contrato de exclusividade com Adidas e chegou a anunciar nas suas redes sociais que estaria presente na Copa do Mundo do Qatar e na Liga dos Campeões da Europa. Porém, com o anúncio da pausa na carreira, não se sabe se ele cumprirá com essas agendas.

