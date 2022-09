“Não vou fazer mais vídeos”: Luva de Pedreiro anuncia que vai parar com a carreira

O Instagram do influenciador baiano Luva de Pedreiro amanheceu nesta terça-feira com um vídeo onde ele diz vai parar com a carreira. “Vou viver minha vida normal e sossegado daquele jeito”, diz.

Iran Ferreira, o jovem de 20 anos que conquistou mais de 18 milhões de seguidores somente no Instagram falou que pretende apenas concluir os contratos que estão assinados para parar de vez com os vídeos e a vida de influenciador digital.

Nesta terça, seu Instagram teve todos os vídeos retirados do ar. NO único que restou, ele desabafa: “Fala minha tropa. Todo mundo está pensando que fui hackeado, mas não fui hackeado. Eu que apaguei os vídeos mesmo e parei. A equipe que estou é a melhor do mundo. É tudo gente boa e faz parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha”.

Curiosamente, ela anuncia o fim de sua carreira apenas um mês após divulgar a assinatura do maior contrato de sua carreira, intermediado por seu novo empresário, cujo valor não foi informado. “Fala, minha tropa. O cara da Luva de Pedreiro está aqui em São Paulo. Vim fazer o contrato da minha vida. Maior contrato do cara da Luva de Pedreiro. Graças a Deus, pai. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Receba. Aguardem, viu!”

LEIA TAMBÉM: Homem-aranha de Manaus separa briga em supermercado e quase apanha

‘Luva de Pedreiro’ ficou famoso nas redes sociais aos comemorar gols em campos de várzea na cidade de Quijingue, cidade a 322 quilômetros de Salvador, sempre usando um par de luvas que lhe deram o nome e usando o bordão “receba!”.

Seus vídeos foram compartilhados pelos craques Neymar e Nenê, entre outros. Além do Instagram, Luva tem 19 milhões de inscritos no TikTok.