‘Luva de Pedreiro’ assina com a Adidas e afirma que estará na Copa: ‘Agora é três listras: receba!’

O influenciador digital Iran Ferreira, de 20 anos, mais conhecido como “Luva de Pedreiro”, é o novo embaixador da Adidas. Ele assinou um contrato de exclusividade com a fornecedora de material esportivo e anunciou nas suas redes sociais que estará presente na Copa do Mundo do Qatar e na Liga dos Campeões da Europa. Ambos torneios são patrocinados pela marca.

“O melhor do mundo agora é três listras: receba! Simplesmente inigualável, inimitável e magnífico, não tem jeito!”, escreveu “Luva de Pedreiro” em seu perfil do Instagram (veja abaixo).

Os valores da parceria entre o influenciador e a Adidas não foram divulgados, mas o contrato é semelhante ao de craques do futebol, como o argentino Lionel Messi, e ele passa a usar exclusivamente roupas e produtos da marca. Além disso, o jovem passa a ter suas redes sociais com ações de marketing da empresa.

Iran, que fez sua primeira viagem internacional para negociar a parceria, também falou sobre o contrato no Twitter e agradeceu pela oportunidade: “Só agradecer por esses últimos dias: vim conhecer Portugal e a LaLiga com meus pais; fechei com a Adidas; vou para Copa do Mundo, Champions League e sede principal da Adidas na Alemanha. Agradecer a Deus Pai, tudo isso por Deus, família e vocês”, escreveu ele.

Nas redes sociais, “Luva de Pedreiro” já tinha dado indícios do acordo com a Adidas. Seus pais apareceram usando roupas esportivas e ele exibiu recentemente um corte de cabelo representando as três listas da marca.

Mais contratos

Antes de assinar com a Adidas, o influenciador já tinha fechado parceria com a Pepsi. O contrato foi fechado ainda por meio do ex-empresário dele, Allan Jesus, com quem ele trava uma batalha judicial após a rescisão do acordo entre eles.

“Luva de Pedreiro” também já assinou com a Amazon e será o responsável por anunciar as atrações da empresa na TV, nas redes sociais e em propagandas espalhadas pelas cidades do Brasil.

Agora, ele tem a carreira gerida pelo ex-jogador de futsal Falcão. Dos lucros obtidos com os contratos, 60% serão do influenciador e 40% do empresário. Além disso, “Luva” recebe um salário mensal de R$100 mil e terá todas as suas despesas pagas pela consultoria do ex-atleta.

'Luva de Pedreiro' e ex-empresário divergem sobre termos de contrato assinado (Reprodução/Twitter)

Briga judicial

“Luva de Pedreiro” e Allan Jesus participaram de uma audiência de conciliação na Justiça, no último dia 26, no Rio de Janeiro, mas não chegaram a um acordo. O agenciador exige o pagamento de R$ 20 milhões para encerrar o acordo entre eles, mas o valor está muito acima do que estava previsto no contrato firmado entre eles, que era de R$ 5,2 milhões.

O contrato previa exclusividade e era válido até 2025. Após o rompimento, ambos deram versões divergentes sobre os valores que deviam ser repassados para cada um e sobre a multa rescisória.

Os problemas entre Iran e o seu ex-empresário ficaram evidentes no final de junho, quando o influenciador fez um desabafo durante uma live, não demonstrou o bom humor de sempre, falou palavrões e anunciou uma pausa nas postagens dos vídeos.

“Ele [Allan] dizia que ia construir a casa, e nada. Dizia que era para gravar conteúdo toda hora, ele queria quantidade. Me tratava igual a prisioneiro”, afirmou Iran em entrevista ao programa “Fantástico”.

Na reportagem, uma irmã de Iran foi ouvida e disse que o rapaz mal sabe ler e escrever e que, por isso, assinou o contrato sem ao menos entender os termos.

Já Allan Jesus disse que considera que o contrato foi “equilibrado”. “Com certeza. Por exemplo, o contrato que eu tenho com meu outro criador de conteúdo é o mesmo do Iran”, alegou o empresário, que garantiu que não deixava nada faltar ao agenciado. “Quando ele falava que precisava de ‘R$ X’ para comprar algo, eu dava”, declarou.

O ex-empresário acrescentou que eles só assinaram o contrato em março, com transparência e junto do pai e da mãe de Iran. Na sequência, ele apresentou um áudio antigo em que explicava o combinado ao influenciador.

“Luva de Pedreiro”, por sua vez, negou saber da existência de contas, assim como desconhece a multa em caso da rescisão de contrato.

Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro' Instagram (Reprodução)

Quem é ‘Luva de Pedreiro’?

Iran Ferreira nasceu na cidade de Quijingue, a 322 quilômetros de Salvador. Ele se tornou conhecido após viralizar em vídeos em que aparecia marcando alguns gols em um campo de várzea e por comemorar com o bordão: “Receba!”.

O nome Luva de Pedreiro faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol. A comemoração a cada gol viralizou, principalmente, no mundo da bola.

Atualmente, ele conta com mais de 17 milhões de seguidores no Instagram, fazendo com que seja o influenciador da área de futebol mais seguido nas redes. As comemorações dele já foram replicadas por jogadores famosos como Neymar, os alemães Serge Gnabry e Kimmich, e até mesmo o filho de Cristiano Ronaldo.

