Influenciador ‘Luva de Pedreiro’ faz desabafo em live e preocupa seguidores: ‘Estou de saco cheio’

O influenciador digital Iran Ferreira, de 20 anos, mais conhecido como “Luva de Pedreiro”, fez um desabafo durante uma live no seu Instagram no domingo (19) e deixou seus seguidores preocupados. O rapaz não demonstrou o bom humor de sempre, falou palavrões e anunciou uma pausa nas postagens dos vídeos (veja abaixo).

“Graças a Deus, pai. Estou pelos meus seguidores. O que meus seguidores falarem comigo aí... Tá ligado? Eu não bebo não, parceiro. Estou são. Tá ligado? Mas eu quero desabafar nessa p... Estou de saco cheio já”, disse o influenciador, que se mostrou insatisfeito com pressões que vem sofrendo.

Durante a transmissão ao vivo, ele chegou a responder alguns seguidores que perguntavam o motivo dele estar “exaltado”, mas ele seguiu sem explicar o real motivo.

“Um abração para vocês aí. Esses dias aí eu não posto vídeo não. Vou ficar uns tempos aí... Tá ligado? Sem postar vídeo. Eu vou esfriar a cabeça, pô! Ficam enchendo o saco do cara. Seguir essa p**** sozinho. Deus e meus fãs, mano. F***-se. O resto é o resto”, completou ele.

Muitos seguidores ficaram confusos e levantaram a possibilidade de Iran enfrentar atritos com seu empresário, Allan Jesus. O influenciador não respondeu nada a respeito de especulações.

Apesar de dizer que faria uma pausa, ele chegou a postar alguns stories no seu Instagram na madrugada desta segunda-feira (20).

Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro', ficou famoso ao postar vídeos comemorando gols Instagram (Reprodução)

‘Luva de Pedreiro’

Iran Ferreira nasceu na cidade de Quijingue, a 322 quilômetros de Salvador. Ele se tornou conhecido após viralizar em vídeos em que aparecia marcando alguns gols em um campo de várzea e por comemorar com o bordão: “Receba!”.

O nome Luva de Pedreiro faz referência às luvas utilizadas pelo jovem para jogar futebol. A comemoração a cada gol viralizou, principalmente, no mundo da bola.

Atualmente, ele conta com 14,3 milhões de seguidores no Instagram, além de outros quase 17 milhões no Tik Tok, fazendo com que seja o influenciador da área de futebol mais seguido nas redes. As comemorações dele já foram replicadas por jogadores famosos como Neymar, os alemães Serge Gnabry e Kimmich, e até mesmo o filho de Cristiano Ronaldo.

Devido ao grande sucesso nas redes, ele foi convidado para assistir à final da Champions League, entre Liverpool e Real Madrid, em Paris.

