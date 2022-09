Padrasto se enfurece após enteada escolher o irmão para levá-la ao altar

A atitude de uma noiva provocou uma grande confusão em sua casa. Segundo relato, feito por seu irmão, o fato dela não ter escolhido o padrasto para levá-la até o altar provocou a fúria do homem, que se julgou no direito de “representar sua figura paterna”.

Conforme a publicação realizada pelo homem no Reddit, e compartilhada pelo The Mirror, a confusão toda aconteceu depois que a noiva decidiu que seria levada ao altar pelo irmão e não por seu padrasto.

Segundo relato do homem, seu padrasto esteve presente em suas vidas desde que eles eram crianças depois que a mãe se casou novamente após o falecimento do pai deles. Apesar disso, tanto ele quanto a irmã tiveram problemas de relacionamento com o homem, que em momento algum manifestou a vontade de levar a enteada até o altar.

“Minha irmã se casou no sábado e me pediu, meses atrás, para levá-la ao altar e dançar com ela em homenagem ao nosso pai. Eu prontamente aceitei seu pedido e não vi problema algum nisso”, conta o homem.

“Perdemos nosso pai quando eu tinha 11 anos e ela apenas 7, então temos lembranças dele e ela queria honrá-lo e se sentir conectada a ele no dia de seu casamento. Ela acreditou que a melhor forma de fazer isso era com a minha presença. Também dançamos uma música que nosso pai costumava cantar para nós”.

O padrasto não gostou da ideia

Continuando sua história, o homem revela que a mãe se casou novamente menos de 1 ano depois do falecimento de seu pai, e desde então seu padrasto fez o possível para “assumir o papel de pai” dos enteados.

“Apesar de nunca ter perguntado para minha irmã sobre suas vontades, ele assumiu que seria a representação do pai dela no casamento e ficou visivelmente chateado ao saber que eu cumpriria esse papel”.

“Durante a recepção, tanto ele quanto minha mãe me confrontaram por ter aceitado e retirado dele a imagem de figura paterna da noiva. Eu disse a ele que foi uma escolha dela e que ela queria homenagear a memória do nosso pai”, contra o homem.

“Ele então disse que merecia algo a mais no casamento e que se sentiu ignorado como se não fosse parte da família nos últimos 15 anos. Eu ignorei a cena e desde então eles estão furiosos comigo”.

Para os usuários do Reddit, ele não agiu de forma errada, apenas respeitou as vontades da irmã. “A escolha é completamente da noiva, não se sinta mal por essa decisão”.

“Seu padrasto precisa aprender que ele não é um substituto para seu pai! É nojento e egoísta pensar e agir dessa forma. Eles deveriam ter vergonha disso”, finalizou outra pessoa.